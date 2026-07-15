Υπέρ της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον
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Τζορτζ Λούκας Τεχνητή Νοημοσύνη Κινηματογράφος

Υπέρ της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον

Ο 82χρονος σκηνοθέτης «αγκαλιάζει» τη χρήση της AI στον κινηματογράφο

Υπέρ της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον
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Υπέρ της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο κινηματογράφο τάσσεται ο Τζορτζ Λούκας, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ με το Star Wars.

Ο 82χρονος σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι είναι μάταιο να αντιστέκονται οι άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην καθιέρωση της AI ως βασικού στοιχείου του σινεμά στο μέλλον. Για εκείνον, η συζήτηση θυμίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην άμαξα και το αυτοκίνητο.

Μιλώντας στο A Rabbit’s Foot, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «σημαίνει πως είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς να γυρίζουμε ταινίες», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι’ αυτό», προσθέτοντας: «Αυτό είναι η πρόοδος, είναι το μέλλον».

«Είναι σαν να κάθεσαι εδώ και να λες: “Πιστεύω ότι το άλογο και η άμαξα είναι πραγματικά η καλύτερη λύση”. “Αυτά τα αυτοκίνητα χαλάνε, χρειάζονται βενζίνη, έχουν κάθε είδους προβλήματα και σύντομα θα τα μετατρέπουν σε τανκς και μετά θα σκοτώνουν ανθρώπους. Είναι τρομερό”», τόνισε.

Ο Λούκας επισήμανε μια σειρά από πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι κινηματογραφιστές από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά τους. «Αν θέλεις μια τεχνητή νοημοσύνη που να σου λέει πότε κάτι είναι ψεύτικο και από πού προήλθε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι», υποστήριξε.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Η βασική ιδέα είναι ότι είσαι άνθρωπος, είσαι υπεύθυνος για όσα λες και για όσα κάνεις και, αν κάνεις κάτι παράνομο, θα πρέπει να τιμωρείσαι γι’ αυτό. Ό,τι κι αν κάνεις, θα πρέπει να σου αποδίδεται. Είναι ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή».

Κλείσιμο
Ο ίδιος παραδέχεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Ωστόσο, εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει και εργαλεία ελέγχου, όπως τη δυνατότητα να εντοπίζει αν κάτι είναι ψεύτικο και ποια είναι η προέλευσή του. Για τον Λούκας, το ζητούμενο δεν είναι να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς AI, αλλά να διατηρήσουμε την ευθύνη εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στον άνθρωπο που χρησιμοποιεί το εργαλείο, λαμβάνει τις αποφάσεις, υπογράφει και λογοδοτεί.
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