«Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου, δεν έχω τέτοια βλέψη» λέει τώρα ο Γεωργούλης για το εάν θα κατέβαινε με τη Χρυσή Αυγή
«Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου, δεν έχω τέτοια βλέψη» λέει τώρα ο Γεωργούλης για το εάν θα κατέβαινε με τη Χρυσή Αυγή
Δεν νομίζω, αλλά ποτέ μην λες ποτέ, είχε πει ο ηθοποιός και πρώην Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του σχετικά με το αν θα έβαζε υποψηφιότητα με τη Χρυσή Αυγή
Ο Αλέξης Γεωργούλης θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μετά τη δήλωσή του «Δεν νομίζω, αλλά ποτέ μην λες ποτέ» σχετικά με το αν θα έβαζε υποψηφιότητα με τη Χρυσή Αυγή.
Ο ηθοποιός και πρώην Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου, με την Αθηναΐδα Νέγκα να επιμένει ότι ο καλεσμένος της κάποια ιδεολογική συγγένεια βρήκε με το συγκεκριμένο κόμμα και ότι δεν θα κατέβαινε υποψήφιος, για παράδειγμα, με τη Χρυσή Αυγή. «Δεν νομίζω, όχι. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία», απάντησε με τη σειρά του εκείνος.
Ο Αλέξης Γεωργούλης επανήλθε στην επίμαχη δήλωσή του μέσα από τα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως δεν επιδιώκει να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή. Διευκρίνισε μάλιστα πως δεν φιλοδοξεί να εμπλακεί στην πολιτική.
Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι: «Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες».
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Ο ηθοποιός και πρώην Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου, με την Αθηναΐδα Νέγκα να επιμένει ότι ο καλεσμένος της κάποια ιδεολογική συγγένεια βρήκε με το συγκεκριμένο κόμμα και ότι δεν θα κατέβαινε υποψήφιος, για παράδειγμα, με τη Χρυσή Αυγή. «Δεν νομίζω, όχι. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία», απάντησε με τη σειρά του εκείνος.
Ο Αλέξης Γεωργούλης επανήλθε στην επίμαχη δήλωσή του μέσα από τα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως δεν επιδιώκει να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή. Διευκρίνισε μάλιστα πως δεν φιλοδοξεί να εμπλακεί στην πολιτική.
Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι: «Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες».
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