Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM
GALA
Ζενεβιέβ Μαζαρί GNTM Γενέθλια

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM

Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώθηκε το εορταστικό κλίμα στα γυρίσματα του τηλεοπτικού προγράμματος

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία έκπληξη επεφύλασσαν στη Ζενεβιέβ Μαζαρί οι συνεργάτες της στο GNTM. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς και οι υπόλοιποι συντελεστές του τηλεοπτικού πρότζεκτ γιόρτασαν μαζί της την ξεχωριστή μέρα. Υλικό που δημοσιεύτηκε στα social media αποτύπωσε το εορταστικό κλίμα στα παρασκήνια.

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που φέρνουν στο καμαρίνι της creative director την τούρτα γενεθλίων και που εκείνη σβήνει τα κεράκια. Στη συνέχεια, η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε χαμογελαστή, κρατώντας την στα χέρια της, ενώ γύρω της βρίσκονταν οι συνεργάτες της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και ένα με εκείνη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απαθανατίζονται δίπλα-δίπλα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM

Κλείσιμο
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης