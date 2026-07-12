Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του GNTM
Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώθηκε το εορταστικό κλίμα στα γυρίσματα του τηλεοπτικού προγράμματος
Μία έκπληξη επεφύλασσαν στη Ζενεβιέβ Μαζαρί οι συνεργάτες της στο GNTM. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς και οι υπόλοιποι συντελεστές του τηλεοπτικού πρότζεκτ γιόρτασαν μαζί της την ξεχωριστή μέρα. Υλικό που δημοσιεύτηκε στα social media αποτύπωσε το εορταστικό κλίμα στα παρασκήνια.
Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που φέρνουν στο καμαρίνι της creative director την τούρτα γενεθλίων και που εκείνη σβήνει τα κεράκια. Στη συνέχεια, η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε χαμογελαστή, κρατώντας την στα χέρια της, ενώ γύρω της βρίσκονταν οι συνεργάτες της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και ένα με εκείνη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απαθανατίζονται δίπλα-δίπλα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που φέρνουν στο καμαρίνι της creative director την τούρτα γενεθλίων και που εκείνη σβήνει τα κεράκια. Στη συνέχεια, η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε χαμογελαστή, κρατώντας την στα χέρια της, ενώ γύρω της βρίσκονταν οι συνεργάτες της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και ένα με εκείνη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απαθανατίζονται δίπλα-δίπλα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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