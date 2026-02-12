Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ αποκάλυψε ποιο είναι το πραγματικό της όνομα που αναγκάστηκε να «απαρνηθεί»
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ αποκάλυψε ποιο είναι το πραγματικό της όνομα που αναγκάστηκε να «απαρνηθεί»
Η ηθοποιός εξήγησε ότι οικογένεια και φίλοι εξακολουθούν να την αποκαλούν με το πραγματικό της όνομα
Το όνομά της είχε αναγκαστεί να «απαρνηθεί» η Μάργκαρετ Κουάλεϊ προκειμένου να μπει στον κόσμο του θεάματος.
Η 31χρονη ηθοποιός που πλέον έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυνατά «φρέσκα» ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας χάρη σε ταινίες όπως, το «The Substance» και το «Once Upon a Time in Hollywood», χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα, όταν επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι.
Σε συνέντευξή της για το Vanity Fair, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ αποκάλυψε ότι το πραγματικό της όνομα είναι Σάρα και ότι όταν επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιο κοντινοί της φίλοι και τα μέλη της οικογένειάς της εξακολουθούν να την αποκαλούν με αυτό.
Η ίδια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι το πρακτορείο μοντέλων για το οποίο εργαζόταν, πριν μεταπηδήσει την υποκριτική, την ανάγκασε στα 16 της, να επιλέξει ανάμεσα στα δύο ονόματα. Όπως δήλωσε τότε, αν και θα της άρεσε να επαναφέρει το αρχικό της όνομα, «δεν θέλει να είναι το άτομο που αλλάζει το όνομά του», έπειτα από δεκαετίες επιτυχίας στον χώρο.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Μάργκαρετ αναφέρθηκε στα λάθη που έχει κάνει στη μέχρι τώρα πορεία της και στα όσα έχει διδαχθεί. «Είμαι υπερβολικά ανταγωνιστική με τον εαυτό μου και πολύ φιλόδοξη. Έχω μάθει το μάθημα ότι επαγγελματικά τα μάτια μου ήταν πιο μεγάλα από το στομάχι μου. Αυτό σημαίνει ότι δεχόμουν κάθε ευκαιρία που ερχόταν και μετά κατέρρεα, νιώθοντας ότι έχω ένα πρόγραμμα που δεν μπορώ να προλάβω. Όταν λέω λάθη, δεν εννοώ ότι ήταν το λάθος πράγμα, εννοώ ότι δεν θα το έκανα ξανά», εξομολογήθηκε.
Η 31χρονη ηθοποιός που πλέον έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυνατά «φρέσκα» ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας χάρη σε ταινίες όπως, το «The Substance» και το «Once Upon a Time in Hollywood», χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα, όταν επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι.
Σε συνέντευξή της για το Vanity Fair, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ αποκάλυψε ότι το πραγματικό της όνομα είναι Σάρα και ότι όταν επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιο κοντινοί της φίλοι και τα μέλη της οικογένειάς της εξακολουθούν να την αποκαλούν με αυτό.
Η ίδια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι το πρακτορείο μοντέλων για το οποίο εργαζόταν, πριν μεταπηδήσει την υποκριτική, την ανάγκασε στα 16 της, να επιλέξει ανάμεσα στα δύο ονόματα. Όπως δήλωσε τότε, αν και θα της άρεσε να επαναφέρει το αρχικό της όνομα, «δεν θέλει να είναι το άτομο που αλλάζει το όνομά του», έπειτα από δεκαετίες επιτυχίας στον χώρο.
Margaret Qualley's reveals her real name after actress was forced to drop her first moniker by her modelling agency before she hit the big time https://t.co/zteTjqgOYC— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα