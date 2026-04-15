Η Χέιλι Μπίμπερ αποκάλυψε πόσα παιδιά θέλει να κάνει με τον Τζάστιν Μπίμπερ
Η 29χρονη επιχειρηματίας θέλει να δημιουργήσει μία μεγάλη οικογένεια με τον τραγουδιστή
Πόσα παιδιά θα ήθελε να αποκτήσει με τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, αποκάλυψε η Χέιλι Μπίμπερ.
Το 29χρονο μοντέλο μίλησε για τα μελλοντικά του σχέδια, τονίζοντας πως επιθυμεί μια μεγάλη οικογένεια, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό.
«Σίγουρα θέλω περισσότερα από ένα παιδιά, αλλά το πάω βήμα βήμα. Κάποιες μέρες θέλω δύο. Κάποιες άλλες, πέντε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χέιλι Μπίμπερ στο περιοδικό Interview.
Η επιχειρηματίας, η οποία έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο με τον τραγουδιστή, Τζακ Μπλου, εξήγησε πως η δημιουργία οικογένειας ήταν πάντα βασική της επιθυμία: «Πάντα ήθελα να παντρευτώ και να κάνω παιδιά από πολύ μικρή ηλικία», είπε.
Παράλληλα, μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά της μετά τη μητρότητα, περιγράφοντας τις πρωινές της συνήθειες. «Ο γιος μου ξυπνά γύρω στις 7:30 και προσπαθώ να είμαι μαζί του όσο περισσότερο μπορώ. Έχω αρχίσει να απολαμβάνω πολύ περισσότερο τα πρωινά μου», σημείωσε.
Οι στιγμές με τον γιο της αποτελούν πλέον προτεραιότητα, με την ίδια να συμπληρώνει με τρυφερότητα όσα κάνουν μαζί. «Λατρεύει να φτιάχνει καφέ μαζί μου. Περνάμε χρόνο μαζί το πρωί και μετά κάνω τη γυμναστική μου», είπε, προσθέτοντας πως κάθε βράδυ προσεύχονται μαζί πριν τον ύπνο.
How Many Kids Does Hailey Bieber Want With Justin Bieber? She Says… https://t.co/rQl7Hl8f6I— E! News (@enews) April 15, 2026
