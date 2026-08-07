Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Πύργου, φίδι εμφανίστηκε στα Επείγοντα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομείο Πύργου Φίδι

Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Πύργου, φίδι εμφανίστηκε στα Επείγοντα, δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για μια μικρή σαΐτα και με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών το ερπετό απομακρύνθηκε με ασφάλεια

Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Πύργου, φίδι εμφανίστηκε στα Επείγοντα, δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας απρόσκλήτος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του στο Νοσοκομείο Πύργου, καθώς φίδι εντοπίστηκε να... κόβει βόλτες στον χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παρουσία του προκάλεσε αναστάτωση σε προσωπικό, ασθενείς και συνοδούς και την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την επιχείρηση απομάκρυνσής του.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις εφτά το απόγευμα της Παρασκευής και οι πυροσβέστες με ψυχραιμία και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, έπιασαν τη μικρή σαΐτα, την απομάκρυναν και στη συνέχεια το απελευθέρωσαν στο φυσικό της περιβάλλον.

Δείτε φωτογραφίες
Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Πύργου, φίδι εμφανίστηκε στα Επείγοντα, δείτε φωτογραφίες


Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Πύργου, φίδι εμφανίστηκε στα Επείγοντα, δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ

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