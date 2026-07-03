Βάσω Γουλιελμάκη για Σωκράτη Αλαφούζο: Είμαι πολύ περήφανη για εκείνον, έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα χωρίς τη βοήθεια κανενός
Βάσω Γουλιελμάκη για Σωκράτη Αλαφούζο: Είμαι πολύ περήφανη για εκείνον, έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα χωρίς τη βοήθεια κανενός
Οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν παντρεμένοι για εφτά χρόνια - Έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη
Περήφανη δήλωσε η Βάσω Γουλιελμάκη για τον πρώην σύζυγό της Σωκράτη Αλαφούζο, καθώς έχει καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή του, χωρίς τη βοήθεια κανενός, όπως υποστήριξε.
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ρωτήθηκε για εκείνον με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο ίδιος στα social media του για τα δέκα χρόνια που έκλεισε στην Αμερική, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, χωρίς να τις αφήσει να τον εμποδίσουν να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Η Βάσω Γουλιελμάκη είπε χαρακτηριστικά για τον πρώην σύζυγό της με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για εφτά χρόνια: «Είμαι πολύ περήφανη για τον Σωκράτη, γιατί, πέρα από το ότι έχουμε ένα παιδί μαζί, έχει καταφέρει και αυτός πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κανενός».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή της: «Ο έρωτας παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μου. Έχω πάρει πολλή αγάπη, πάρα πολλή αγάπη, από τους συντρόφους μου, από το παιδί μου», εξομολογήθηκε, ενώ δεν απάντησε εάν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο.
Όσον αφορά στην κόρη που έχει αποκτήσει με τον Σωκράτη Αλαφούζο, εξήγησε: «Το μόνο που πρέπει να έχεις για να μεγαλώσεις ένα παιδί είναι ηρεμία και η αγάπη» και έπειτα δήλωσε πως πλέον περιμένει να δημιουργήσει και εκείνη τη δική της οικογένεια: «Ποιος δεν ονειρεύεται ένα εγγονάκι; Ένα μόνο; Όσα παιδιά δεν έκανα εγώ, θέλω να τα κάνει η κόρη μου», είπε.
Το βίντεο του Σωκράτη Αλαφούζου για τα 10 χρόνια που έκλεισε στην Αμερική
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανάρτησε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ένα βίντεο στο προφίλ του στο Facebook κατά το οποίο ανέφερε ότι κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή με επιτεύγματα που δεν είχε ούτε ο ίδιος φανταστεί: «Φέτος κλείνω δέκα χρόνια στην Αμερική. Η επίσημη είσοδός μου ήταν για το LAGFF, που γινόταν στο Egyptian Theater, όπως φέτος. Το φεστιβάλ κλείνει τα 20 του χρόνια αυτή τη χρονιά. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για εμένα, μία εύκολη απόφαση. Έφυγα από μία χώρα χρεωκοπημένη, που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα πάνω από 25-30 χρόνια ήταν δύσκολο. Αποφάσισα να βγω λίγο ξανά στο άγνωστο, να δοκιμαστώ. Φυσικά το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο, όμως αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων, αναγορεύτηκα presidential fellow στο Ελληνικό θέατρο στο Chapman University. Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως Λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω, στο Dodge College of Film and Media Arts, που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής. Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές, σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις, έκανα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά πρόσφατα, και ίσως το πιο σημαντικό άνοιξα τον δρόμο για την κόρη μου, η οποία θα αποφοιτήσει από το University of California San Diego, και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί. Το μοιράζομαι αυτό γιατί, το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Όταν βγεις στο άγνωστο δοκιμάζεις εμπειρίες, μάλλον τις δυνάμεις σου, ανακαλύπτεις δυνάμεις και ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους. Αυτά τα ολίγα, βγείτε στο άγνωστο, δοκιμάστε, τολμήστε. Σας φιλώ».
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ρωτήθηκε για εκείνον με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο ίδιος στα social media του για τα δέκα χρόνια που έκλεισε στην Αμερική, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, χωρίς να τις αφήσει να τον εμποδίσουν να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Η Βάσω Γουλιελμάκη είπε χαρακτηριστικά για τον πρώην σύζυγό της με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για εφτά χρόνια: «Είμαι πολύ περήφανη για τον Σωκράτη, γιατί, πέρα από το ότι έχουμε ένα παιδί μαζί, έχει καταφέρει και αυτός πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κανενός».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή της: «Ο έρωτας παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μου. Έχω πάρει πολλή αγάπη, πάρα πολλή αγάπη, από τους συντρόφους μου, από το παιδί μου», εξομολογήθηκε, ενώ δεν απάντησε εάν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο.
Όσον αφορά στην κόρη που έχει αποκτήσει με τον Σωκράτη Αλαφούζο, εξήγησε: «Το μόνο που πρέπει να έχεις για να μεγαλώσεις ένα παιδί είναι ηρεμία και η αγάπη» και έπειτα δήλωσε πως πλέον περιμένει να δημιουργήσει και εκείνη τη δική της οικογένεια: «Ποιος δεν ονειρεύεται ένα εγγονάκι; Ένα μόνο; Όσα παιδιά δεν έκανα εγώ, θέλω να τα κάνει η κόρη μου», είπε.
Το βίντεο του Σωκράτη Αλαφούζου για τα 10 χρόνια που έκλεισε στην Αμερική
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανάρτησε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ένα βίντεο στο προφίλ του στο Facebook κατά το οποίο ανέφερε ότι κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή με επιτεύγματα που δεν είχε ούτε ο ίδιος φανταστεί: «Φέτος κλείνω δέκα χρόνια στην Αμερική. Η επίσημη είσοδός μου ήταν για το LAGFF, που γινόταν στο Egyptian Theater, όπως φέτος. Το φεστιβάλ κλείνει τα 20 του χρόνια αυτή τη χρονιά. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για εμένα, μία εύκολη απόφαση. Έφυγα από μία χώρα χρεωκοπημένη, που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα πάνω από 25-30 χρόνια ήταν δύσκολο. Αποφάσισα να βγω λίγο ξανά στο άγνωστο, να δοκιμαστώ. Φυσικά το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο, όμως αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων, αναγορεύτηκα presidential fellow στο Ελληνικό θέατρο στο Chapman University. Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως Λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω, στο Dodge College of Film and Media Arts, που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής. Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές, σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις, έκανα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά πρόσφατα, και ίσως το πιο σημαντικό άνοιξα τον δρόμο για την κόρη μου, η οποία θα αποφοιτήσει από το University of California San Diego, και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί. Το μοιράζομαι αυτό γιατί, το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Όταν βγεις στο άγνωστο δοκιμάζεις εμπειρίες, μάλλον τις δυνάμεις σου, ανακαλύπτεις δυνάμεις και ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους. Αυτά τα ολίγα, βγείτε στο άγνωστο, δοκιμάστε, τολμήστε. Σας φιλώ».
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