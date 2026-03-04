Βάσω Γουλιελμάκη για τον χωρισμό με τον Σωκράτη Αλαφούζο: Ό,τι γίνεται πρέπει να τα κρατάς μέσα στο σπίτι σου
«Ήθελα να το σκεφτώ περισσότερο, να ακούσω περισσότερο ειδικούς για το πώς θα το διαχειριστώ και πώς θα το πω», πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τον χωρισμό της με τον Σωκράτη Αλαφούζο μετά από εφτά χρόνια γάμου μίλησε η Βάσω Γουλιελμάκη, επισημαίνοντας πως ό,τι συμβαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι πρέπει να μένει μέσα στο σπίτι.
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης πως αυτό που θα ήθελε να έχει κάνει διαφορετικά όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι της ζωής της, είναι το γεγονός πως δεν έκανε περισσότερη έρευνα και δεν συμβουλεύτηκε ειδικούς για το πώς θα το διαχειριστεί. Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Μαρτίου μίλησε και για την κόρη που έχει αποκτήσει με τον ηθοποιό, η οποία πλέον μένει στην Αμερική.
Η Βάσω Γουλιελμάκη είπε χαρακτηριστικά για τον Σωτήρη Αλαφούζο: «Χωρίσαμε στα 7 χρόνια. Ο χωρισμός ήταν χαμηλών τόνων. Έτσι θέλαμε να το διατηρήσουμε. Ευτυχώς σε αυτά τα πράγματα ταιριάζουμε. Ήθελα να το σκεφτώ περισσότερο, να ακούσω περισσότερο ειδικούς για το πώς θα το διαχειριστώ και πώς θα το πω. Θα ήθελα λίγο περισσότερο ψάξιμο. Ό,τι γίνεται στο ζευγάρι πρέπει να τα κρατάς μέσα στο σπίτι σου, για εσένα και τον σύζυγό σου που φέρατε μαζί ένα παιδί και μακριά από το παιδί. Θέλει πάρα πολύ σκέψη. Αυτό που θα πρότεινα είναι οτιδήποτε κάνεις να το σκέφτεσαι διπλά και τριπλά».
Όσον αφορά στην κόρη τους, η ηθοποιός δήλωσε πως η περίοδος της εγκυμοσύνης της ήταν από τις καλύτερες της ζωής της: «Η κόρη μου είναι 21. Ήταν οι καλύτερες στιγμές της εγκυμοσύνης, ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Λαχταρώ να βλέπω τις φωτογραφίες. Πέρασα καλά την εγκυμοσύνη, εύκολα. Είχα κάποια στιγμή μία μικρή δυσκολία. Δούλευα μέχρι τον έβδομο μήνα. Το έκρυβα. Είχα κάνει τα τρίδυμα πολύ πριν, αλλά μετά το έκρυβα. Πήρα 12 κιλά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μία γυναίκα. Όταν βλέπω έγκυο, λέω "τι ωραία που ήταν τότε"», εξομολογήθηκε.
Έπειτα, ανέφερε πως όταν την αποχωρίστηκε καθώς έφυγε για σπουδές στην Αμερική, στην αρχή δυσκολεύτηκε, αλλά πλέον είναι πιο ήρεμη: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, το πρώτο-δεύτερο χρόνο, μετά άρχισα να συνηθίζω την απουσία της. Δεν συνηθίζεται αλλά είμαι πιο ήρεμη, γιατί ξέρω ότι θα έρθει το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, το καλοκαίρι. Οπότε περνούσαν πιο εύκολα τα πράγματα. Στην αρχή άστα να πάνε. Κλάμα. Ο πρώην σύζυγός μου είναι στην ίδια πολιτεία στην Καλιφόρνια, αλλά σε άλλη πόλη. Αυτό μου δημιουργούσε ασφάλεια πάντα. Αν γίνει κάτι σε δύο ώρες είναι εκεί», είπε.
