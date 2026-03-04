Βάσω Γουλιελμάκη για τον χωρισμό με τον Σωκράτη Αλαφούζο: Ό,τι γίνεται πρέπει να τα κρατάς μέσα στο σπίτι σου

Όσον αφορά στην κόρη τους, η ηθοποιός δήλωσε πως η περίοδος της εγκυμοσύνης της ήταν από τις καλύτερες της ζωής της: «Η κόρη μου είναι 21. Ήταν οι καλύτερες στιγμές της εγκυμοσύνης, ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Λαχταρώ να βλέπω τις φωτογραφίες. Πέρασα καλά την εγκυμοσύνη, εύκολα. Είχα κάποια στιγμή μία μικρή δυσκολία. Δούλευα μέχρι τον έβδομο μήνα. Το έκρυβα. Είχα κάνει τα τρίδυμα πολύ πριν, αλλά μετά το έκρυβα. Πήρα 12 κιλά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μία γυναίκα. Όταν βλέπω έγκυο, λέω "τι ωραία που ήταν τότε"», εξομολογήθηκε.

Έπειτα, ανέφερε πως όταν την αποχωρίστηκε καθώς έφυγε για σπουδές στην Αμερική, στην αρχή δυσκολεύτηκε, αλλά πλέον είναι πιο ήρεμη: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, το πρώτο-δεύτερο χρόνο, μετά άρχισα να συνηθίζω την απουσία της. Δεν συνηθίζεται αλλά είμαι πιο ήρεμη, γιατί ξέρω ότι θα έρθει το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, το καλοκαίρι. Οπότε περνούσαν πιο εύκολα τα πράγματα. Στην αρχή άστα να πάνε. Κλάμα. Ο πρώην σύζυγός μου είναι στην ίδια πολιτεία στην Καλιφόρνια, αλλά σε άλλη πόλη. Αυτό μου δημιουργούσε ασφάλεια πάντα. Αν γίνει κάτι σε δύο ώρες είναι εκεί», είπε.