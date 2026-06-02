Ο Σωκράτης Αλαφούζος έκλεισε 10 χρόνια στην Αμερική: Έφυγα από μία χρεωκοπημένη χώρα, δεν ήταν εύκολο, όμως κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν
To να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα 25-30 χρόνων ήταν δύσκολο, τόνισε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Στη δεκαετή πορεία του στην Αμερική αναφέρθηκε ο Σωκράτης Αλαφούζος, σημειώνοντας ότι κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή με επιτεύγματα που, όπως είπε, δεν είχε ούτε ο ίδιος φανταστεί.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανάρτησε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, μιλώντας για τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απόφασή του να αφήσει την Ελλάδα και να ξεκινήσει μια νέα πορεία στο εξωτερικό, αλλά και τα επαγγελματικά και προσωπικά επιτεύγματα που ακολούθησαν.
Παράλληλα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα προς όσους διστάζουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, τονίζοντας τη σημασία του να τολμά κανείς να βγαίνει από τη ζώνη ασφαλείας του και να δοκιμάζει τις δυνατότητές του.
Πιο αναλυτικά, ο Σωκράτης Αλαφούζος είπε: «Φέτος κλείνω δέκα χρόνια στην Αμερική. Η επίσημη είσοδός μου ήταν για το LAGFF, που γινόταν στο Egyptian Theater, όπως φέτος. Το φεστιβάλ κλείνει τα 20 του χρόνια αυτή τη χρονιά. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για εμένα, μία εύκολη απόφαση. Έφυγα από μία χώρα χρεωκοπημένη, που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα πάνω από 25-30 χρόνια ήταν δύσκολο. Αποφάσισα να βγω λίγο ξανά στο άγνωστο, να δοκιμαστώ. Φυσικά το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο, όμως αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων, αναγορεύτηκα presidential fellow στο Ελληνικό θέατρο στο Chapman University. Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως Λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω, στο Dodge College of Film and Media Arts, που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής. Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές, σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις, έκανα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά πρόσφατα, και ίσως το πιο σημαντικό άνοιξα τον δρόμο για την κόρη μου, η οποία θα αποφοιτήσει από το University of California San Diego, και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί. Το μοιράζομαι αυτό γιατί, το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Όταν βγεις στο άγνωστο δοκιμάζεις εμπειρίες, μάλλον τις δυνάμεις σου, ανακαλύπτεις δυνάμεις και ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους. Αυτά τα ολίγα, βγείτε στο άγνωστο, δοκιμάστε, τολμήστε. Σας φιλώ».
