Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα η σχολή χορού του Τάσου Ξιαρχό, το βίντεο που ανέβασε: Αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή.



Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, πραγματοποιώντας έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

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