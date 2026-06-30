Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα η σχολή χορού του Τάσου Ξιαρχό, το βίντεο που ανέβασε: Αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο
Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα η σχολή χορού του Τάσου Ξιαρχό, το βίντεο που ανέβασε: Αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο
Είναι σοκαριστικό, ανέφερε ο χορογράφος δείχνοντας πλάνα από τα συντρίμμια της οικοδομής - Η κατάρρευση της πολυκατοικίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου στην οδό Αλκμήνης 22
Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα η σχολή χορού του Τάσου Ξιαρχό, με το χορογράφο να ανεβάζει βίντεο στα social media του, δηλώνοντας πως αν έπεφτε από την αντίθετη πλευρά, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.
Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο ίδιος ανέφερε: «Παιδιά έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Είναι σοκαριστικό ότι έχει πέσει. Είναι στον τοίχο της σχολής. Χριστέ μου και Παναγία μου, οι άνθρωποι... Τώρα έχει σκυλιά, κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να έχει ανθρώπους μέσα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ανέβασε και δεύτερο βίντεο, δείχνοντας τα συντρίμμια του κτιρίου, επισημαίνοντας: «Η πολυκατοικία έπεφτε προς τα εκεί, αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση της πολυκατοικίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, πραγματοποιώντας έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές. Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή.
Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο ίδιος ανέφερε: «Παιδιά έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Είναι σοκαριστικό ότι έχει πέσει. Είναι στον τοίχο της σχολής. Χριστέ μου και Παναγία μου, οι άνθρωποι... Τώρα έχει σκυλιά, κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να έχει ανθρώπους μέσα».
Δείτε το βίντεο
@tasosxiarcho ♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos Xiarcho HQ
Στη συνέχεια, ανέβασε και δεύτερο βίντεο, δείχνοντας τα συντρίμμια του κτιρίου, επισημαίνοντας: «Η πολυκατοικία έπεφτε προς τα εκεί, αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο».
@tasosxiarcho ♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos Xiarcho HQ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση της πολυκατοικίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, πραγματοποιώντας έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές. Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή.
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