Δημήτρης Μακαλιάς για Μπέττυ Μαγγίρα: Θα μεγαλουργήσει στο GNTM
Χρόνια ήθελα να τη δω σε κάτι τέτοιο, τόνισε ο ηθοποιός, φίλος και κουμπάρος της
Με αποθεωτικά σχόλια μίλησε ο Δημήτρης Μακαλιάς για την Μπέττυ Μαγγίρα, με αφορμή την ένταξή της στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM.
Ο ηθοποιός, φίλος, κουμπάρος και άλλοτε συνεργάτης της μοιράστηκε τη χαρά του για το επαγγελματικό της βήμα, υποστηρίζοντας ότι θα ξεχωρίσει στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων. Όπως είπε άλλωστε, εδώ και χρόνια ήλπιζε να τη δει να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα σαν και αυτό.
«Χαίρομαι που η Μπέττυ θα είναι στο GNTM. Δεν θα ήθελα τη δω σε εκπομπή άλλου τύπου. Το GNTM είναι ένα πρότζεκτ που μου αρέσει πολύ και το αγαπάω και πιστεύω θα μεγαλουργήσει. Χρόνια ήθελα να τη δω σε κάτι τέτοιο», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 2 Ιουνίου.
Ο ηθοποιός ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με την Κατερίνα Καραβάτου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία ιδέα που έχουν κατά καιρούς συζητήσει. «Έχουμε συζητήσει πολλές φορές πως θα συνεργαστούμε ξανά με την Κατερίνα Καραβάτου.Την αγαπάω πολύ, είναι δικός μου άνθρωπος. Αν κάνει εκπομπή με τον Χρήστο Φερεντίνο, δεν χωράει τρίτος», διευκρίνισε.
