Ο Τζιμ Κάρεϊ και η Τέιλορ Μόμσεν συναντήθηκαν για πρώτη φορά 25 χρόνια μετά το «How the Grinch Stole Christmas»
Η τραγουδίστρια ήταν μόλις επτά ετών όταν υποδύθηκε τη μικρή Σίντι Λου Χου στην ταινία
25 χρόνια μετά την προβολή του «How the Grinch Stole Christmas» ο Τζιμ Κάρεϊ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη συμπρωταγωνίστριά του από την ταινία, Τέιλορ Μόμσεν.
Το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή έναρξης του Rock and Roll Hall of Fame στο Λος Άντζελες και φωτογραφήθηκε 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα του φιλμ με την τραγουδίστρια, που ενσάρκωνε τότε τη μικρή Σίντι Λου Χου.
Οι δύο τους πόζαραν στο Peacock Theater, όπου πραγματοποιήθηκε η 40η ετήσια τελετή. Ο ηθοποιός έκανε και ένα σχόλιο, που προκάλεσε έκπληξη στους δημοσιογράφους. «Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί από τότε που κάναμε το “Grinch”», δήλωσε ο Κάρεϊ.
Η Μόμσεν, η οποία ήταν μόλις επτά ετών όταν υποδύθηκε τη μικρή Σίντι Λου Χου, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν είχε ιδέα πώς έμοιαζε ο Τζιμ Κάρεϊ, καθώς εκείνος φορούσε συνεχώς το χαρακτηριστικό κοστούμι του ρόλου του.
«Ο Τζιμ Κάρεϊ είναι ο Γκριντς», είπε η Τέιλορ Μόμσεν στο podcast «Call Her Daddy». «Δεν ήξερα ποιος ήταν ο Τζιμ μέχρι την πρεμιέρα. Κάποιος έπρεπε να μου τον δείξει και να μου πει “Αυτός είναι ο Τζιμ”, κι εγώ απάντησα “Α, ο Τζιμ”». Η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν τον φοβήθηκε ποτέ – παρότι πολλοί συνομήλικοί της τρομοκρατούνταν από την εμφάνιση του Γκριντς – και μάλιστα ένιωθε ασφάλεια δίπλα του.
«Με ρωτούν συχνά αν με τρόμαζε, γιατί πολλά παιδιά τότε φοβούνταν τον Γκριντς. Ποτέ δεν μου φάνηκε τρομακτικός. Για μένα ήταν πάντα ο Τζιμ, απλώς ήταν βαμμένος. Ήταν πολύ προστατευτικός μαζί μου, ευγενικός, εξαιρετικά αστείος και γεμάτος ενέργεια. Απολύτως υπέροχος» δήλωσε.
Ο Κάρεϊ μίλησε πρόσφατα και ο ίδιος για την περίοδο των γυρισμάτων, την οποία χαρακτήρισε «μια τυχερή στιγμή στη ζωή μου». «Είμαι πολύ χαρούμενος που ο “Γκριντς” έχει γίνει ένα από τα κλασικά χριστουγεννιάτικα σύμβολα που επιστρέφουν κάθε χρόνο», ανέφερε στο «Extra» τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που το βλέπω να προβάλλεται ξανά, νιώθω ευτυχία».
Μετά το ντεμπούτο της, η Μόμσεν συμμετείχε σε μερικές ακόμη ταινίες πριν αποσυρθεί από την υποκριτική και αφοσιωθεί στη μουσική, ως τραγουδίστρια και frontwoman του ροκ συγκροτήματος The Pretty Reckless. Το βράδυ της τελετής ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε με τους Soundgarden.
