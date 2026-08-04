Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Απατεώνας που υποδύθηκε τον λογιστή της κόρης της έπεισε 81χρονη στο Αγρίνιο να αφήσει κοσμήματα και μετρητά €33.000 σε γλάστρα
Απατεώνας που υποδύθηκε τον λογιστή της κόρης της έπεισε 81χρονη στο Αγρίνιο να αφήσει κοσμήματα και μετρητά €33.000 σε γλάστρα
Ο απατεώνας επικαλέστηκε δήθεν ανάγκη για άμεσες ενέργειες
Θύμα απάτης από άγνωστο που υποδύθηκε τον λογιστή της κόρης της έπεσε 81χρονη στο Αγρίνιο.
Ο άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προφασιζόμενος ότι απαιτείται άμεση ενέργεια, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, από την ηλικιωμένη ζητήθηκε να να τοποθετήσει μια σακούλα με αντικείμενα μεγάλης αξίας σε γλάστρα έξω από το σπίτι της.
Η 81χρονη, χωρίς να αντιληφθεί την απάτη, άφησε στο σημείο το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 30.000 ευρώ.
Όταν η απάτη έγινε αντιληπτή, η 81χρονη έκανε καταγγελία στην αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.
Ο άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προφασιζόμενος ότι απαιτείται άμεση ενέργεια, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, από την ηλικιωμένη ζητήθηκε να να τοποθετήσει μια σακούλα με αντικείμενα μεγάλης αξίας σε γλάστρα έξω από το σπίτι της.
Η 81χρονη, χωρίς να αντιληφθεί την απάτη, άφησε στο σημείο το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 30.000 ευρώ.
Όταν η απάτη έγινε αντιληπτή, η 81χρονη έκανε καταγγελία στην αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.
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