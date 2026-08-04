Ολλανδία: Εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, έχουν καεί τουλάχιστον 1.000 στρέμματα
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Φωτιά Πυρκαγιά

Ολλανδία: Εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, έχουν καεί τουλάχιστον 1.000 στρέμματα

Τουλάχιστον 300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς - Η εξάπλωσή της , προς όλες τις κατευθύνσεις, επιταχύνθηκε από ριπές ανέμων

Ολλανδία: Εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, έχουν καεί τουλάχιστον 1.000 στρέμματα
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Εκατοντάδες Ολλανδοί πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες σήμερα το πρωί για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε φυσικό καταφύγιο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, προσθέτοντας ότι έχουν πληγεί 1.000 στρέμματα γης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Δευτέρα, το μεσημέρι σε φυσικό καταφύγιο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Όστρουμ στη νοτιοανατολική επαρχία της Λιμβουργίας.


Σήμερα το πρωί οι αρχές της επαρχίας δήλωσαν ότι η πυρκαγιά δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο και ότι έχει καεί μια περιοχή 1.000 στρεμμάτων.

Τουλάχιστον 300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πυροσβεστικά ελικόπτερα, που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς, επρόκειτο να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις τους στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανάρτηση των αρχών στον ιστότοπό τους.


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Μια κατασκήνωση που βρίσκεται κοντά είχε επίσης εκκενωθεί για τη νύχτα.

«Λόγω της ξηρασίας, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα στα φυσικά καταφύγια», σημείωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, το οποίο επικαλέστηκε εκπρόσωπο των τοπικών αρχών, η εξάπλωση της πυρκαγιάς, προς όλες τις κατευθύνσεις, επιταχύνθηκε από ριπές ανέμων.


Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλη ξηρασία, η οποία χαρακτηρίζεται από υδάτινα ρεύματα που έχουν στερέψει, περιορισμούς στην κατανάλωση νερού και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές ύστερα από ένα ιστορικό κύμα καύσωνα τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου από την ομάδα επιστημόνων «World Weather Attribution», η υφιστάμενη κλιματική αλλαγή έχει επιταχύνει την απώλεια της υγρασίας των εδαφών, ενώ έχει μειωθεί η στάθμη λιμνών και υδάτινων ρευμάτων στην Ευρώπη, αυξάνοντας ως εκ τούτου τον κίνδυνο συνθηκών ακραίας ξηρασίας.
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