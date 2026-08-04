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Ολλανδία: Εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, έχουν καεί τουλάχιστον 1.000 στρέμματα
Τουλάχιστον 300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς - Η εξάπλωσή της , προς όλες τις κατευθύνσεις, επιταχύνθηκε από ριπές ανέμων
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Δευτέρα, το μεσημέρι σε φυσικό καταφύγιο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Όστρουμ στη νοτιοανατολική επαρχία της Λιμβουργίας.
+++ AKTUELL +++— BlaulichtRheinlandNRW (@nrw_blaulicht) August 4, 2026
Nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt hat ein großflächiger Wald- und Heidebrand im niederländischen Naturschutzgebiet De Rosmolen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.#DeRosmolen #Waldbrand pic.twitter.com/oMfvQmdM8I
Σήμερα το πρωί οι αρχές της επαρχίας δήλωσαν ότι η πυρκαγιά δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο και ότι έχει καεί μια περιοχή 1.000 στρεμμάτων.
Τουλάχιστον 300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πυροσβεστικά ελικόπτερα, που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς, επρόκειτο να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις τους στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανάρτηση των αρχών στον ιστότοπό τους.
🇳🇱🚨 A rare and fast-moving wildfire has triggered emergency evacuations in the Netherlands.— SG News (@SGNews123) August 4, 2026
On August 3, 2026, a major blaze erupted in the Rosmolen nature reserve in Limburg province. Fueled by dense pine forests and dry conditions, the fire quickly developed into a dangerous… pic.twitter.com/MGjotxeBhV
Μια κατασκήνωση που βρίσκεται κοντά είχε επίσης εκκενωθεί για τη νύχτα.
«Λόγω της ξηρασίας, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα στα φυσικά καταφύγια», σημείωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, το οποίο επικαλέστηκε εκπρόσωπο των τοπικών αρχών, η εξάπλωση της πυρκαγιάς, προς όλες τις κατευθύνσεις, επιταχύνθηκε από ριπές ανέμων.
Besides Spain, Portugal, Greece, Italy and France, now also a big Forrest fire in The Netherlands! pic.twitter.com/La5T9IEIKr— peer (@spaopie) August 3, 2026
Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλη ξηρασία, η οποία χαρακτηρίζεται από υδάτινα ρεύματα που έχουν στερέψει, περιορισμούς στην κατανάλωση νερού και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές ύστερα από ένα ιστορικό κύμα καύσωνα τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου από την ομάδα επιστημόνων «World Weather Attribution», η υφιστάμενη κλιματική αλλαγή έχει επιταχύνει την απώλεια της υγρασίας των εδαφών, ενώ έχει μειωθεί η στάθμη λιμνών και υδάτινων ρευμάτων στην Ευρώπη, αυξάνοντας ως εκ τούτου τον κίνδυνο συνθηκών ακραίας ξηρασίας.
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