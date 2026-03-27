Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Ντέιβιντ Μπέκαμ λόγω της ρήξης με τον Μπρούκλιν: «Κλαίει με το παραμικρό», λέει πηγή
Ο πρώην ποδοσφαιριστής φέρεται πως δυσκολεύεται περισσότερο από όλους στην οικογένεια να διαχειριστεί την κατάσταση
Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση φέρεται πως βρίσκεται ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αντιμετωπίζοντας έντονη συναισθηματική πίεση λόγω της ρήξης με τον γιο του, Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα να κλαίει με το παραμικρό.
Σύμφωνα με πηγές του RadarOnline, συγκεκριμένα, ο πρώην ποδοσφαιριστής «δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει ακόμη και με το παραμικρό», ενώ επηρεασμένη είναι όλη η οικογένεια, γεγονός που παρατήρησαν πολλοί στη συναυλία του Κρουζ Μπέκαμ με το συγκρότημά του, όταν ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», ένα κομμάτι που φέρεται πως αναφέρεται στον Μπρούκλιν.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Radar Online τη στιγμή, που ο Κρουζ Μπέκαμ συγκινήθηκε στη σκηνή και προσπάθησε με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ η Βικτόρια Μπέκαμ έσπευσε να τον αγκαλιάσει. «Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Ήταν σαν να πάγωσε ο χρόνος. Δεν ήταν απλώς μια live εμφάνιση, αλλά κάτι πολύ προσωπικό», ανέφεραν.
Πηγές επιμένουν πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο: «Είναι συντετριμμένος. Όλα όσα έχουν συμβεί έχουν βγει στην επιφάνεια», σημειώνουν.
Την ίδια ώρα, και η Βικτόρια Μπέκαμ φέρεται να δοκιμάζεται, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, με τον Ντέιβιντ, όπως λέγεται, να δυσκολεύεται περισσότερο από όλους να διαχειριστεί την κατάσταση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
EXCLUSIVE: David Beckham 'Can't Stop Crying at Slightest Little Thing' Amid Estrangement From Beloved Son Brooklyn https://t.co/MZmy1KgY0u pic.twitter.com/oBJOrmLR2c— Radar Online (@radar_online) March 27, 2026
@tomshowbiz Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut ♬ original sound - tomshowbiz
