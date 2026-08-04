Ρέθυμνο: Ανδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ρέθυμνο

Ρέθυμνο: Ανδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψοςρέθηκε το πρωί της Τρίτης

Ρέθυμνο: Ανδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (04/08) στις αρχές του Ρεθύμνου, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Πηγή: creta24

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