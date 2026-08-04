Πώς ένα μικροσκοπικό χωριό με 10 κατοίκους στην Ισπανία γίνεται για λίγο το κέντρο του κόσμου
Πώς ένα μικροσκοπικό χωριό με 10 κατοίκους στην Ισπανία γίνεται για λίγο το κέντρο του κόσμου
Το μικρό χωριό Αβεγιανόσα δε Μουνιό στη βόρεια Ισπανία, συγκεντρώνει τα βλέμματα ενόψει της ολικής έκλειψης Ηλίου της 12ης Αυγούστου - Κλεισμένα εδώ και χρόνια τα καταλύματα σε γειτονικές περιοχές
Υπάρχουν χωριά που αποπνέουν... εκνευριστική ηρεμία, όπως η μικροσκοπική Αβεγιανόσα δε Μουνιό, στην επαρχία Μπούργος της βόρειας Ισπανίας. Ένα χωριό χωρίς εστιατόρια και καταστήματα, με ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ και ένα οινοποιείο που δεν πρόκειται να λειτουργήσει ξανά. Στις 12 Αυγούστου 2026, όμως, αυτός ο σχεδόν ξεχασμένος τόπος θα βρεθεί - σύμφωνα με αφιέρωμα του BBC - για λίγα λεπτά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς βρίσκεται ακριβώς πάνω στη στενή ζώνη από την οποία θα είναι ορατή η ολική έκλειψη Ηλίου.
Στους άδειους δρόμους, ανάμεσα στα ελάχιστα σπίτια, τα μόνα που ακούγονται μέσα στο κατακαλόκαιρο είναι τα τιτιβίσματα των χελιδονιών και ο βόμβος ενός τρακτέρ, που αποτελεί συχνά τη μοναδική αμυδρή ένδειξη ανθρώπινης παρουσίας.
Μία φορά την εβδομάδα, ένα βανάκι από κοντινό αρτοποιείο διασχίζει τα στενά του χωριού για να παραδώσει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους που εξακολουθούν να ζουν εκεί, με μια καθημερινότητα που... δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Σε λίγες μέρες, όμως, το χωριό που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της απουσίας αναμένεται να μετατραπεί σε ένα από τα συναρπαστικότερα σημεία του πλανήτη.
Η πρώτη ολική έκλειψη στην ηπειρωτική Ισπανία από το 1912
Στις 12 Αυγούστου 2026, μια ολική έκλειψη Ηλίου θα περάσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που ένα τέτοιο φαινόμενο θα είναι ορατό από την ηπειρωτική Ευρώπη.
Σύμφωνα με τη φυσικό Δρ Μαρία Τερέσα Λόπεθ Σάντσεθ, με έδρα τη Μαδρίτη, θα πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1912.
Η ολική φάση, ωστόσο, θα είναι ορατή μόνο μέσα από μια στενή ζώνη που θα διασχίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Αβεγιανόσα δε Μουνιό βρίσκεται ακριβώς στο εσωτερικό αυτής της διαδρομής.
«Σα να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα»
Αυτό που καθιστά το μικρό χωριό τόσο ελκυστικό σημείο παρατήρησης είναι το τοπίο του. Χρυσαφένια χωράφια με σιτάρι και χαμηλοί λόφοι ανοίγονται προς έναν πλατύ δυτικό ορίζοντα, με ελάχιστα κτίρια, σχεδόν καθόλου τεχνητό φωτισμό και πολύ λιγότερα πλήθη από όσα αναμένονται στα πιο γνωστά σημεία παρατήρησης.
Η ώρα της έκλειψης κάνει το φαινόμενο ακόμη πιο εντυπωσιακό. Καθώς θα εκδηλωθεί λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου, θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως, «σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά», όπως περιγράφει η Λόπεθ.
Αργότερα το ίδιο βράδυ θα είναι ορατή και η βροχή διαττόντων Περσείδων, δημιουργώντας μια σπάνια σύμπτωση ουράνιων φαινομένων.
Για την κάτοικο Σάρα Άλβαρεθ Ροδρίγκεθ δεν υπάρχει αμφιβολία για το καλύτερο σημείο παρατήρησης. «Ανεβείτε προς τη σπηλιά», λέει στο BBC. «Από εκεί μπορείς να τα δεις όλα».
Από τους 200 κατοίκους στους περίπου δέκα
Στους άδειους δρόμους, ανάμεσα στα ελάχιστα σπίτια, τα μόνα που ακούγονται μέσα στο κατακαλόκαιρο είναι τα τιτιβίσματα των χελιδονιών και ο βόμβος ενός τρακτέρ, που αποτελεί συχνά τη μοναδική αμυδρή ένδειξη ανθρώπινης παρουσίας.
Μία φορά την εβδομάδα, ένα βανάκι από κοντινό αρτοποιείο διασχίζει τα στενά του χωριού για να παραδώσει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους που εξακολουθούν να ζουν εκεί, με μια καθημερινότητα που... δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Σε λίγες μέρες, όμως, το χωριό που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της απουσίας αναμένεται να μετατραπεί σε ένα από τα συναρπαστικότερα σημεία του πλανήτη.
Η πρώτη ολική έκλειψη στην ηπειρωτική Ισπανία από το 1912
Στις 12 Αυγούστου 2026, μια ολική έκλειψη Ηλίου θα περάσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που ένα τέτοιο φαινόμενο θα είναι ορατό από την ηπειρωτική Ευρώπη.
Σύμφωνα με τη φυσικό Δρ Μαρία Τερέσα Λόπεθ Σάντσεθ, με έδρα τη Μαδρίτη, θα πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1912.
Η ολική φάση, ωστόσο, θα είναι ορατή μόνο μέσα από μια στενή ζώνη που θα διασχίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Αβεγιανόσα δε Μουνιό βρίσκεται ακριβώς στο εσωτερικό αυτής της διαδρομής.
«Σα να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα»
Αυτό που καθιστά το μικρό χωριό τόσο ελκυστικό σημείο παρατήρησης είναι το τοπίο του. Χρυσαφένια χωράφια με σιτάρι και χαμηλοί λόφοι ανοίγονται προς έναν πλατύ δυτικό ορίζοντα, με ελάχιστα κτίρια, σχεδόν καθόλου τεχνητό φωτισμό και πολύ λιγότερα πλήθη από όσα αναμένονται στα πιο γνωστά σημεία παρατήρησης.
Η ώρα της έκλειψης κάνει το φαινόμενο ακόμη πιο εντυπωσιακό. Καθώς θα εκδηλωθεί λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου, θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως, «σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά», όπως περιγράφει η Λόπεθ.
Αργότερα το ίδιο βράδυ θα είναι ορατή και η βροχή διαττόντων Περσείδων, δημιουργώντας μια σπάνια σύμπτωση ουράνιων φαινομένων.
Για την κάτοικο Σάρα Άλβαρεθ Ροδρίγκεθ δεν υπάρχει αμφιβολία για το καλύτερο σημείο παρατήρησης. «Ανεβείτε προς τη σπηλιά», λέει στο BBC. «Από εκεί μπορείς να τα δεις όλα».
Από τους 200 κατοίκους στους περίπου δέκα
Η Άλβαρεθ γεννήθηκε στην Αβεγιανόσα δε Μουνιό το 1937 και δεν έζησε ποτέ αλλού. Στα σχεδόν 90 χρόνια της ζωής της παρακολούθησε το χωριό να μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά.
Τη δεκαετία του 1950, όπως θυμάται, η Αβεγιανόσα είχε περίπου 200 κατοίκους και αρκετά μικρά καταστήματα. Ιχθυοπώλες ξεκινούσαν από εκεί με ποδήλατα και ταξίδευαν στα γύρω χωριά για να πουλήσουν τα ψάρια τους.
Ο 73χρονος Ραούλ Γκράντε Ρεβίγια, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό αλλά μετακόμισε στη Μαδρίτη όταν ήταν παιδί, θυμάται τον ταχυδρόμο να φτάνει με γάιδαρο για να παραδώσει γράμματα και εφημερίδες.
Για γενιές, η Αβεγιανόσα επιβίωνε χάρη στις καλλιέργειες, τους λαχανόκηπους, τα αμπέλια και την κτηνοτροφία. Στη συνέχεια, η γεωργία εκμηχανίστηκε. Καθώς δεν υπήρχαν άλλες θέσεις εργασίας στην περιοχή, οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το χωριό για τη Μαδρίτη, το Μπιλμπάο, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις.
Σήμερα, στις πλαγιές γύρω από το χωριό βόσκουν περισσότερες κατσίκες από όσους ανθρώπους ζουν μόνιμα εκεί, ενώ απέραντα χωράφια με ηλιοτρόπια απλώνονται στα τοπία όπου κάποτε εκατοντάδες κάτοικοι καλλιεργούσαν τη γη.
Η έκλειψη φέρνει πίσω τις οικογένειες
Αυτό το καλοκαίρι, όμως, η έκλειψη καλεί ορισμένες από αυτές τις οικογένειες να επιστρέψουν.
Ο Γκράντε θα πάει στο χωριό με τη σύντροφό του, τον γιο του, τα εγγόνια του και μια μεγάλη παρέα φίλων. Ο αδελφός του θα ταξιδέψει επίσης μαζί με τα τρία παιδιά του, τον εγγονό του και την αδελφή τους.
Συνολικά, η ομάδα θα αποτελείται από περίπου 20 ανθρώπους, διπλασιάζοντας για μία νύχτα τον πληθυσμό του χωριού.
Και δεν θα είναι οι μόνοι. Η Άλβαρεθ αναφέρει ότι και άλλοι κάτοικοι θα φιλοξενήσουν συγγενείς και φίλους, με επισκέπτες να αναμένονται από διάφορα μέρη της Ισπανίας, αλλά και από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Βενεζουέλα.
Η Δρ Λουκρέθια Λόπεθ, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο δε Κομποστέλα, εξηγεί ότι μεμονωμένα γεγονότα όπως μια έκλειψη μπορούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους «να ανακαλύψουν ξανά έναν τόπο με τον οποίο έχουν ήδη κάποια σχέση».
Στην Αβεγιανόσα, αυτή η επανασύνδεση επεκτείνεται ήδη πέρα από τους πρώην κατοίκους και τις οικογένειές τους.
Τα καταλύματα έχουν κλείσει εδώ και χρόνια
Το κοντινό ξενοδοχείο Parador de Lerma, το οποίο στεγάζεται στο πρώην ανάκτορο του δούκα της Λέρμα, είναι πλήρως κλεισμένο για τις ημέρες της έκλειψης από το 2022.
Ο Αλμπέρτο Μπόσκε Κοέγιο, από τον οργανισμό τουρισμού της Καστίλης και Λεόν, αναφέρει ότι η ίδια εικόνα επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή.
«Τα περισσότερα καταλύματά μας είναι πλήρως κλεισμένα. Στην πραγματικότητα, οι κρατήσεις έγιναν πολύ νωρίς», δηλώνει. Όπως εξηγεί, οι ειδικοί στις εκλείψεις αναζητούσαν «το καλύτερο μέρος και όχι το πιο γνωστό μέρος», καθώς βασικό τους κριτήριο ήταν οι ιδανικές συνθήκες παρατήρησης.
Οι σπηλιές με τη θέα στον δυτικό ορίζοντα
Σε ολόκληρη την επαρχία Μπούργος, οι κοινότητες προετοιμάζουν σημεία παρατήρησης και εκδηλώσεις για την έκλειψη.
Στην Αβεγιανόσα δε Μουνιό, ντόπιοι και επισκέπτες θα κατευθυνθούν προς τις σπηλιές πάνω από το χωριό.
Κατά την ολική φάση, ο Ήλιος θα βρίσκεται μόλις οκτώ μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Για τον λόγο αυτό, η ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά θα είναι καθοριστική και οι υπερυψωμένες σπηλιές προσφέρουν μια θέση στην πρώτη σειρά για το σπάνιο ουράνιο θέαμα.
Οι σπηλιές, όμως, δεν αποτελούν μόνο καλό σημείο παρατήρησης. Για γενιές, η μικρή κοινότητα συγκεντρώνεται εκεί για να παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, ενώ ένας πρώην κάτοικος είχε ζητήσει να σκορπιστούν στο συγκεκριμένο σημείο οι στάχτες του.
Πρόκειται για έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το χωριό.
Η οργάνωση για το ταξίδι στην Αβεγιονόσα δε Μουνιό
Η Αβεγιανόσα δε Μουνιό απέχει περίπου 30 λεπτά οδικώς από την πόλη Μπούργος και λίγο περισσότερο από δύο ώρες από τη Μαδρίτη. Εκεί, δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, ενώ τα ξενοδοχεία στη γειτονική Λέρμα είναι πλήρως κλεισμένα εδώ και αρκετό καιρό.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μείνουν σε καταλύματα στο Μπούργος, καθώς και στη Μαδρίτη, από όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή.
Πότε θα είναι ορατή η έκλειψη
Στην Αβεγιανόσα, η έκλειψη θα αρχίσει περίπου στις 19:33. Η ολική φάση θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 20:29 και θα διαρκέσει σχεδόν δύο λεπτά.
Τη δεκαετία του 1950, όπως θυμάται, η Αβεγιανόσα είχε περίπου 200 κατοίκους και αρκετά μικρά καταστήματα. Ιχθυοπώλες ξεκινούσαν από εκεί με ποδήλατα και ταξίδευαν στα γύρω χωριά για να πουλήσουν τα ψάρια τους.
Ο 73χρονος Ραούλ Γκράντε Ρεβίγια, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό αλλά μετακόμισε στη Μαδρίτη όταν ήταν παιδί, θυμάται τον ταχυδρόμο να φτάνει με γάιδαρο για να παραδώσει γράμματα και εφημερίδες.
Για γενιές, η Αβεγιανόσα επιβίωνε χάρη στις καλλιέργειες, τους λαχανόκηπους, τα αμπέλια και την κτηνοτροφία. Στη συνέχεια, η γεωργία εκμηχανίστηκε. Καθώς δεν υπήρχαν άλλες θέσεις εργασίας στην περιοχή, οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το χωριό για τη Μαδρίτη, το Μπιλμπάο, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις.
Σήμερα, στις πλαγιές γύρω από το χωριό βόσκουν περισσότερες κατσίκες από όσους ανθρώπους ζουν μόνιμα εκεί, ενώ απέραντα χωράφια με ηλιοτρόπια απλώνονται στα τοπία όπου κάποτε εκατοντάδες κάτοικοι καλλιεργούσαν τη γη.
Η έκλειψη φέρνει πίσω τις οικογένειες
Αυτό το καλοκαίρι, όμως, η έκλειψη καλεί ορισμένες από αυτές τις οικογένειες να επιστρέψουν.
Ο Γκράντε θα πάει στο χωριό με τη σύντροφό του, τον γιο του, τα εγγόνια του και μια μεγάλη παρέα φίλων. Ο αδελφός του θα ταξιδέψει επίσης μαζί με τα τρία παιδιά του, τον εγγονό του και την αδελφή τους.
Συνολικά, η ομάδα θα αποτελείται από περίπου 20 ανθρώπους, διπλασιάζοντας για μία νύχτα τον πληθυσμό του χωριού.
Και δεν θα είναι οι μόνοι. Η Άλβαρεθ αναφέρει ότι και άλλοι κάτοικοι θα φιλοξενήσουν συγγενείς και φίλους, με επισκέπτες να αναμένονται από διάφορα μέρη της Ισπανίας, αλλά και από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Βενεζουέλα.
Η Δρ Λουκρέθια Λόπεθ, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο δε Κομποστέλα, εξηγεί ότι μεμονωμένα γεγονότα όπως μια έκλειψη μπορούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους «να ανακαλύψουν ξανά έναν τόπο με τον οποίο έχουν ήδη κάποια σχέση».
Στην Αβεγιανόσα, αυτή η επανασύνδεση επεκτείνεται ήδη πέρα από τους πρώην κατοίκους και τις οικογένειές τους.
Τα καταλύματα έχουν κλείσει εδώ και χρόνια
Το κοντινό ξενοδοχείο Parador de Lerma, το οποίο στεγάζεται στο πρώην ανάκτορο του δούκα της Λέρμα, είναι πλήρως κλεισμένο για τις ημέρες της έκλειψης από το 2022.
Ο Αλμπέρτο Μπόσκε Κοέγιο, από τον οργανισμό τουρισμού της Καστίλης και Λεόν, αναφέρει ότι η ίδια εικόνα επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή.
«Τα περισσότερα καταλύματά μας είναι πλήρως κλεισμένα. Στην πραγματικότητα, οι κρατήσεις έγιναν πολύ νωρίς», δηλώνει. Όπως εξηγεί, οι ειδικοί στις εκλείψεις αναζητούσαν «το καλύτερο μέρος και όχι το πιο γνωστό μέρος», καθώς βασικό τους κριτήριο ήταν οι ιδανικές συνθήκες παρατήρησης.
Οι σπηλιές με τη θέα στον δυτικό ορίζοντα
Σε ολόκληρη την επαρχία Μπούργος, οι κοινότητες προετοιμάζουν σημεία παρατήρησης και εκδηλώσεις για την έκλειψη.
Στην Αβεγιανόσα δε Μουνιό, ντόπιοι και επισκέπτες θα κατευθυνθούν προς τις σπηλιές πάνω από το χωριό.
Κατά την ολική φάση, ο Ήλιος θα βρίσκεται μόλις οκτώ μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Για τον λόγο αυτό, η ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά θα είναι καθοριστική και οι υπερυψωμένες σπηλιές προσφέρουν μια θέση στην πρώτη σειρά για το σπάνιο ουράνιο θέαμα.
Οι σπηλιές, όμως, δεν αποτελούν μόνο καλό σημείο παρατήρησης. Για γενιές, η μικρή κοινότητα συγκεντρώνεται εκεί για να παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, ενώ ένας πρώην κάτοικος είχε ζητήσει να σκορπιστούν στο συγκεκριμένο σημείο οι στάχτες του.
Πρόκειται για έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το χωριό.
Η οργάνωση για το ταξίδι στην Αβεγιονόσα δε Μουνιό
Η Αβεγιανόσα δε Μουνιό απέχει περίπου 30 λεπτά οδικώς από την πόλη Μπούργος και λίγο περισσότερο από δύο ώρες από τη Μαδρίτη. Εκεί, δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, ενώ τα ξενοδοχεία στη γειτονική Λέρμα είναι πλήρως κλεισμένα εδώ και αρκετό καιρό.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μείνουν σε καταλύματα στο Μπούργος, καθώς και στη Μαδρίτη, από όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή.
Πότε θα είναι ορατή η έκλειψη
Στην Αβεγιανόσα, η έκλειψη θα αρχίσει περίπου στις 19:33. Η ολική φάση θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 20:29 και θα διαρκέσει σχεδόν δύο λεπτά.
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