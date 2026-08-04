Πώς ένα μικροσκοπικό χωριό με 10 κατοίκους στην Ισπανία γίνεται για λίγο το κέντρο του κόσμου

Η Άλβαρεθ γεννήθηκε στην Αβεγιανόσα δε Μουνιό το 1937 και δεν έζησε ποτέ αλλού. Στα σχεδόν 90 χρόνια της ζωής της παρακολούθησε το χωριό να μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά.Τη δεκαετία του 1950, όπως θυμάται, η Αβεγιανόσα είχε περίπου 200 κατοίκους και αρκετά μικρά καταστήματα. Ιχθυοπώλες ξεκινούσαν από εκεί με ποδήλατα και ταξίδευαν στα γύρω χωριά για να πουλήσουν τα ψάρια τους.Ο 73χρονοςο οποίος γεννήθηκε στο χωριό αλλά μετακόμισε στη Μαδρίτη όταν ήταν παιδί, θυμάται τον ταχυδρόμο να φτάνει με γάιδαρο για να παραδώσει γράμματα και εφημερίδες.Για γενιές, η Αβεγιανόσα επιβίωνε χάρη στις καλλιέργειες, τους λαχανόκηπους, τα αμπέλια και την κτηνοτροφία. Στη συνέχεια, η γεωργία εκμηχανίστηκε. Καθώς δεν υπήρχαν άλλες θέσεις εργασίας στην περιοχή, οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το χωριό για τη Μαδρίτη, το Μπιλμπάο, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις.Σήμερα, στις πλαγιές γύρω από το χωριό βόσκουν περισσότερες κατσίκες από όσους ανθρώπους ζουν μόνιμα εκεί, ενώ απέραντα χωράφια με ηλιοτρόπια απλώνονται στα τοπία όπου κάποτε εκατοντάδες κάτοικοι καλλιεργούσαν τη γη.Αυτό το καλοκαίρι, όμως, η έκλειψη καλεί ορισμένες από αυτές τις οικογένειες να επιστρέψουν.θα πάει στο χωριό με τη σύντροφό του, τον γιο του, τα εγγόνια του και μια μεγάλη παρέα φίλων. Ο αδελφός του θα ταξιδέψει επίσης μαζί με τα τρία παιδιά του, τον εγγονό του και την αδελφή τους.Συνολικά, η ομάδα θα αποτελείται από περίπουδιπλασιάζοντας για μία νύχτα τον πληθυσμό του χωριού.Και δεν θα είναι οι μόνοι. Η Άλβαρεθ αναφέρει ότι και άλλοι κάτοικοι θα φιλοξενήσουν συγγενείς και φίλους, με επισκέπτες να αναμένονται από διάφορα μέρη της, αλλά και από τη, τηκαι τη, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο δε Κομποστέλα, εξηγεί ότι μεμονωμένα γεγονότα όπως μια έκλειψη μπορούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους «να ανακαλύψουν ξανά έναν τόπο με τον οποίο έχουν ήδη κάποια σχέση».Στην Αβεγιανόσα, αυτή η επανασύνδεση επεκτείνεται ήδη πέρα από τους πρώην κατοίκους και τις οικογένειές τους.Το κοντινό ξενοδοχείο Parador de Lerma, το οποίο στεγάζεται στο πρώην ανάκτορο του δούκα της Λέρμα, είναι πλήρως κλεισμένο για τις ημέρες της έκλειψης από το 2022.από τον οργανισμό τουρισμού της Καστίλης και Λεόν, αναφέρει ότι η ίδια εικόνα επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή.«Τα περισσότερα καταλύματά μας είναι πλήρως κλεισμένα. Στην πραγματικότητα, οι κρατήσεις έγιναν πολύ νωρίς», δηλώνει. Όπως εξηγεί, οι ειδικοί στις εκλείψεις αναζητούσαν «το καλύτερο μέρος και όχι το πιο γνωστό μέρος», καθώς βασικό τους κριτήριο ήταν οι ιδανικές συνθήκες παρατήρησης.Σε ολόκληρη την επαρχία Μπούργος, οι κοινότητες προετοιμάζουν σημεία παρατήρησης και εκδηλώσεις για την έκλειψη.Στην Αβεγιανόσα δε Μουνιό, ντόπιοι και επισκέπτες θα κατευθυνθούν προς τις σπηλιές πάνω από το χωριό.Κατά την ολική φάση, ο Ήλιος θα βρίσκεται μόλις οκτώ μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Για τον λόγο αυτό, η ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά θα είναι καθοριστική και οι υπερυψωμένες σπηλιές προσφέρουν μια θέση στην πρώτη σειρά για το σπάνιο ουράνιο θέαμα.Οι σπηλιές, όμως, δεν αποτελούν μόνο καλό σημείο παρατήρησης. Για γενιές, η μικρή κοινότητα συγκεντρώνεται εκεί για να παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, ενώ ένας πρώην κάτοικος είχε ζητήσει να σκορπιστούν στο συγκεκριμένο σημείο οι στάχτες του.Πρόκειται για έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το χωριό.Η Αβεγιανόσα δε Μουνιό απέχει περίπου 30 λεπτά οδικώς από την πόλη Μπούργος και λίγο περισσότερο από δύο ώρες από τη Μαδρίτη. Εκεί, δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, ενώ τα ξενοδοχεία στη γειτονική Λέρμα είναι πλήρως κλεισμένα εδώ και αρκετό καιρό.Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μείνουν σε καταλύματα στο Μπούργος, καθώς και στη Μαδρίτη, από όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή.Στην Αβεγιανόσα, η έκλειψη θα αρχίσει περίπου στις 19:33. Η ολική φάση θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 20:29 και θα διαρκέσει σχεδόν δύο λεπτά.