Έλλη Κοκκίνου: Εκ του αποτελέσματος χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου
Ο χωρισμός τους δεν με σημάδεψε καθόλου, διευκρίνισε η τραγουδίστρια
Με ποιον τρόπο διαχειρίστηκε το διαζύγιο των γονιών της εξήγησε η Έλλη Κοκκίνου. Με εξαίρεση την αντίδρασή της τη στιγμή που της το ανακοίνωσαν, δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Το πέρασμα του χρόνου, τόνισε η τραγουδίστρια, έδειξε ότι η απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους ήταν σωστή.
Η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», το Σάββατο 19 Απριλίου και ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε ήταν ο χωρισμό των γονιών της και ανέφερε αρχικά: «Ο χωρισμός των γονιών μου δεν με σημάδεψε καθόλου, παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Τους το είπα και μετά από κάποια χρόνια ότι χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν. Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε. Έβγαλα μια κρίση τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ομαλά τα πράγματα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:00
Η άποψή της, πρόσθεσε στη συνέχεια, είναι ότι, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες σε μία οικογένεια, τότε είναι προτιμότερο να χωρίζουν οι γονείς για το καλό των παιδιών τους. «Σε μια οικογένεια, αν είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ωραίο να μένει μαζί, αν οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν, είναι καλύτερα οι γονείς να χωρίζουν για το καλό των παιδιών. Και όταν χωρίσουν, να μπορούν να ξεχωρίσουν το παιδί με τα προβλήματα τα δικά τους. Πρέπει να είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα, και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όσο είναι δυνατόν, τίποτα», πρόσθεσε.
Η Έλλη Κοκκίνου στάθηκε επίσης στο πώς μοίραζε τον χρόνο της με τον πατέρα της και τη μητέρα της, αφότου χώρισαν. «Τον μπαμπά μου τον έβλεπα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ή και κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε αυτή η αυστηρότητα των δικαστικών αποφάσεων. Είχαν μια πολύ ομαλή σχέση. Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά. Το Πάσχα συνήθως πήγαινα με τον μπαμπά στην εξοχή. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά με τη μαμά στο εξωτερικό για σκι. Ο μπαμπάς μου είχε περάσει από πολλές δουλειές», σημείωσε κλείνοντας.
