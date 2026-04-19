Έλλη Κοκκίνου: Εκ του αποτελέσματος χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου 
GALA
Έλλη Κοκκίνου Γονείς Χωρισμός

Έλλη Κοκκίνου: Εκ του αποτελέσματος χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου 

Ο χωρισμός τους δεν με σημάδεψε καθόλου, διευκρίνισε η τραγουδίστρια

Έλλη Κοκκίνου: Εκ του αποτελέσματος χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου 
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με ποιον τρόπο διαχειρίστηκε το διαζύγιο των γονιών της εξήγησε η Έλλη Κοκκίνου. Με εξαίρεση την αντίδρασή της τη στιγμή που της το ανακοίνωσαν, δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Το πέρασμα του χρόνου, τόνισε η τραγουδίστρια, έδειξε ότι η απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους ήταν σωστή.

Η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», το Σάββατο 19 Απριλίου και ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε ήταν ο χωρισμό των γονιών της και ανέφερε αρχικά: «Ο χωρισμός των γονιών μου δεν με σημάδεψε καθόλου, παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Τους το είπα και μετά από κάποια χρόνια ότι χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν. Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε. Έβγαλα μια κρίση τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ομαλά τα πράγματα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:00

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ | Τάσος Τρύφωνος & Έλλη Κοκκίνου

Η άποψή της, πρόσθεσε στη συνέχεια, είναι ότι, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες σε μία οικογένεια, τότε είναι προτιμότερο να χωρίζουν οι γονείς για το καλό των παιδιών τους. «Σε μια οικογένεια, αν είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ωραίο να μένει μαζί, αν οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν, είναι καλύτερα οι γονείς να χωρίζουν για το καλό των παιδιών. Και όταν χωρίσουν, να μπορούν να ξεχωρίσουν το παιδί με τα προβλήματα τα δικά τους. Πρέπει να είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα, και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όσο είναι δυνατόν, τίποτα», πρόσθεσε.

Η Έλλη Κοκκίνου στάθηκε επίσης στο πώς μοίραζε τον χρόνο της με τον πατέρα της και τη μητέρα της, αφότου χώρισαν. «Τον μπαμπά μου τον έβλεπα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ή και κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε αυτή η αυστηρότητα των δικαστικών αποφάσεων. Είχαν μια πολύ ομαλή σχέση. Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά. Το Πάσχα συνήθως πήγαινα με τον μπαμπά στην εξοχή. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά με τη μαμά στο εξωτερικό για σκι. Ο μπαμπάς μου είχε περάσει από πολλές δουλειές», σημείωσε κλείνοντας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης