Αναστάσιος Ράμμος: Αλλάζω πάνες, είναι ωραία φάση, θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά
Αναστάσιος Ράμμος: Αλλάζω πάνες, είναι ωραία φάση, θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά
Πραγματικά είναι πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα, σχολίασε ο τραγουδιστής για τους πρώτους μήνες με την κόρη του
Tη νέα καθημερινότητά του ως πατέρας περιέγραψε ο Αναστάσιος Ράμμος, αναφέροντας ότι απολαμβάνει ακόμη και τις αλλαγές πάνας, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι θα ήθελε να αποκτήσει πολλά παιδιά στο μέλλον.
Ο τραγουδιστής που έγινε πατέρας για πρώτη φορά πριν από πέντε μήνες έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, σχολιάζοντας πως η γονεϊκότητα είναι πιο εύκολη από ότι είχε φανταστεί.
Όσο για το εάν σκέφτεται να μεγαλώσει με τη σύντροφό του την οικογένειά τους, αλλά και για τα στοιχεία που φέρνουν ισορροπία ανάμεσα στους γονείς, είπε: «Έχουμε πάει στον πέμπτο μήνα και είναι κάθε μήνας και καλύτερα. Πραγματικά είναι πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα. Αλλάζω πάνες. Είναι ωραία φάση. Θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά. Επειδή το είδα από το πρώτο, αν υπάρχει αγάπη και στήριξη στο ζευγάρι, όσο περισσότερα παιδιά, τόσο καλύτερα».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του στις αρχές του 2026. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή στις 2 Ιανουαρίου μέσα από ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram, όπου αποκάλυψε τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού στη ζωή.
Ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, με την οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, τον Δεκέμβριο στην παρουσίαση δίσκου του καλλιτέχνη με τίτλο «Δέκα».
Ο τραγουδιστής που έγινε πατέρας για πρώτη φορά πριν από πέντε μήνες έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, σχολιάζοντας πως η γονεϊκότητα είναι πιο εύκολη από ότι είχε φανταστεί.
Όσο για το εάν σκέφτεται να μεγαλώσει με τη σύντροφό του την οικογένειά τους, αλλά και για τα στοιχεία που φέρνουν ισορροπία ανάμεσα στους γονείς, είπε: «Έχουμε πάει στον πέμπτο μήνα και είναι κάθε μήνας και καλύτερα. Πραγματικά είναι πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα. Αλλάζω πάνες. Είναι ωραία φάση. Θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά. Επειδή το είδα από το πρώτο, αν υπάρχει αγάπη και στήριξη στο ζευγάρι, όσο περισσότερα παιδιά, τόσο καλύτερα».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του στις αρχές του 2026. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή στις 2 Ιανουαρίου μέσα από ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram, όπου αποκάλυψε τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού στη ζωή.
Ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, με την οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, τον Δεκέμβριο στην παρουσίαση δίσκου του καλλιτέχνη με τίτλο «Δέκα».
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