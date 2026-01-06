Αναστάσιος Ράμμος για τη νεογέννητη κόρη του: Απ’ όσα έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό, τα σβήνει όλα
Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου
Τα συναισθήματά του για τη γέννηση της κόρης του μοιράστηκε ο Αναστάσιος Ράμμος, δηλώνοντας ότι επισκιάζει ό,τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του, Έφη, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με εκείνον να κάνει γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από το Instagram. Σε δηλώσεις του, ο Αναστάσιος Ράμμος εξομολογήθηκε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο «δώρο» που έχει λάβει στη ζωή του.
«Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό. Τα σβήνει όλα», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Breakfest@Star.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του έχει πλέον αλλάξει: «Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί της. Και είμαστε εκεί πέρα στο νοσοκομείο με την Έφη… μας δένει, μας έδεσε πιο πολύ. Βλέπω εκεί πέρα και απλά χαζεύω. Είναι πολύ ωραίο».
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ανέφερε: «Η πρώτη στιγμή που μας φωνάξανε εκεί, το είδα… όλοι φωνάζανε και λέγανε “μπράβο πατέρα”. Εκεί δεν το συνειδητοποίησα. Μετά όμως που περνάς την ώρα μαζί της, στο δωμάτιο που ήμασταν οι τρεις μας, όσο πιο πολύ την κοιτάς και λες πού μοιάζει, αρχίζει και καθαρίζει. Σην Έφη μοιάζει. Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο δώρο. Το δωμάτιό της είναι έτοιμο… τα παιχνίδια και οι μονόκεροι είναι έτοιμοι, εκεί περιμένουνε».
