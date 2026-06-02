Παντρεύτηκαν η Γλυκερία Τσολπίδου και ο Αναστάσης Βάσσος του Power of Love
Η Γλυκερία Τσολπίδου είχε λάβει μέρος και στο Miss Tourism International 

Παντρεύτηκε η πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Miss Tourism International 2023. Η Γλυκερία Τσολπίδου και Αναστάσης Βάσσος που είχαν γνωριστεί στο Power of Love του 2024, πραγματοποίησαν τον γάμο τους, όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Καλεσμένοι του ζευγαριού δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο τους, ενώ σε κοινό λογαριασμό που έχει ο Αναστάσης με τη Γλυκερία  στο TikTok μοιράστηκαν ένα βίντεο από τον χορό στη δεξίωση του γάμου. Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι αγάπης επέλεξε ένα στράπλες λευκό νυφικό με γάντια, και ο σύζυγός της μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.

@anastashsglykeriavlogs

@Glykeria.Tsolpidoy @Anastasios Vassos 30.05.26 💍🤍♾️ #poweroflove #wedding #love #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyy

♬ πρωτότυπος ήχος - Glykeria-Anastashs
@julia_fotini_official

Να ζήσετε μια ζωή γεμάτη αγάπη, τρυφερότητα, σεβασμό και όμορφες στιγμές. Να κρατάτε πάντα ο ένας το χέρι του άλλου και να συνεχίζετε να γράφετε τη δική σας μοναδική ιστορία αγάπης. 🤍💍 Να ζήσετε, @Glykeria.Tsolpidoy & @Anastasios Vassos

♬ πρωτότυπος ήχος - Julieta Marabian
@nikh_pv

Οπως πάντα ψύχραιμη εγώ 😂 Να ζήσετε!! @Glykeria.Tsolpidoy 👰🏽‍♀️ & @Anastasios Vassos 🤵🏻‍♂️ #foryou #fyp #viral #weddingday

♬ original sound - Ria Ellinidou
@nikh_pv

@Glykeria.Tsolpidoy 👰🏽‍♀️🤍 #foryou #fyp #viral #weddingday #dayafter

♬ dandelions - favsoundds
«Μου ευχήθηκαν θάνατο»

Η Γλυκερία Τσολπίδου είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό ομορφιάς που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 2023 στη Μαλαισία χωρίς όμως να κατακτήσει κάποιον τίτλο.

Η ίδια είχε μιλήσει στην εκπομπή «Πρωινό Σουσού» για το bullying και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για το «Miss Tourism International». Όπως είχε πει μεταξύ άλλων: «Μου ευχήθηκαν θάνατο. Μου έλεγαν ψόφα, να μην ανοίξεις τα μάτια σου ένα πρωί, να σε βρουν νεκρή. Αυτό μου έλεγαν. Υπήρχαν τέτοια μηνύματα. Αυτό είναι bullying. Έκλαψα, αλλά επειδή έχω μια πολύ καλή οικογένεια και επειδή έχω ανθρώπους στη ζωή μου που με αγαπάνε, μου συμπαραστάθηκαν ακόμα κι από μακριά και μου είπαν να τους δείξω ποια είμαι. Υπήρχαν άνθρωποι που μου είπαν ότι μπήκα με βύσμα, και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μου είπαν ότι έκανα κάτι που πάει πάνω από τις δικές μου αξίες. Σχολίασα από κάτω να μου πουν κι εμένα τι έκανα για να ξέρω, γιατί μπορώ να κινηθώ νομικά. Όταν το σχολίασα αυτό ότι θα κινηθώ νομική, η κοπέλα που το έγραψε, έσβησε το σχόλιο».

@_glitteria_

Πάμε τελικό Ελλάδα στις 25 Νοεμβρίου!! ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ!! 🇬🇷💪 #misstourisminternational #Malaysia #miss #Greece #christinateam #rapunzelteam #fy #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyyy

♬ Mi amor. Lydia - Lydia
