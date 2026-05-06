Antigoni Buxton: Αυτό είναι το μίνι λευκό φόρεμα με πέρλες και δαντέλα που θα βάλει στη Eurovision
Η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla», ολοκλήρωσε την πρώτη πρόβα στη Βιέννη

Με ένα μίνι λευκό φόρεμα θα εμφανιστεί η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni Buxton.

Η τραγουδίστρια που θα διαγωνιστεί στον μουσικό θεσμό με το «Jalla»,  ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, αποκαλύφτηκε ότι η Buxton θα βγει στη σκηνή με ένα άσπρο φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά, το οποίο είναι διακοσμημένο με χάντρες και πέρλες, ενώ στο μανίκι έχει δαντέλα.

Περιγράφοντας την εμπειρία της μετά την πραγματοποίηση της πρώτης πρόβας, η τραγουδίστρια δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.

Η Antigoni Buxton θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση. Ο  Α' Ημιτελικός, όπου θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το «Ferto», θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό  του Σαββάτου 16 Μαΐου.
