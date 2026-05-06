Ράλι στο Χρηματιστήριο με «καύσιμο» το πιθανό τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν
Η Αθήνα συντονίζεται με το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στο εξωτερικό - Τρίτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, έπιασε τις 2.300 μονάδες στα υψηλά ημέρας - Κέρδη 5% για τις τράπεζες
Ανεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίοι επικρατούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Η ξαφνική αλλαγή σκηνικού στη γεωπολιτική σκακιέρα, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται πλέον σε τροχιά σύγκλισης, δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας που διαχέεται στις διεθνείς αγορές και συμπαρασύρει το εγχώριο ταμπλό. Πρόσθετη ώθηση δίνει το δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (6/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +3,09% και διαπραγματεύεται στις 2.298,14 μονάδες. Σε περίπου 47 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.254,31 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.301,56 μονάδες. Ξεχωρίζουν και σήμερα οι τράπεζες με κέρδη +5% για τον κλαδικό δείκτη.
Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσε τον καταλύτη για την αλλαγή του κλίματος και ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως σαφές δείγμα ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον «προ των πυλών».
