Ποια είναι η Ανόκ Γιάι που τράβηξε όλα τα βλέμματα ως Μαύρη Παναγία στο Met Gala
Το να εμφανιστώ ως Μαύρη Παναγία σε έναν κόσμο, όπου υπάρχει ο Τραμπ, θα στείλει το μήνυμα της ελπίδας, δήλωσε το διεθνούς φήμης σούπερ μόντελ
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του διεθνούς φήμης σούπερ μόντελ Ανόκ Γιάι στο Met Gala 2026, με look εμπνευσμένο από τη Μαύρη Παναγία, στέλνοντας συμβολικό μήνυμα μέσα από το θέμα της διοργάνωσης.
Η Γιάι τράβηξε όλα τα βλέμματα στη φετινή διοργάνωση το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Balenciaga, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Πιερπάολο Πικιόλι. Πιο συγκεκριμένα, πόζαρε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο φόρεμα με μακριά ουρά, γάντια και ενσωματωμένη κουκούλα, ολοκληρώνοντας την εικόνα της με αστραφτερό κολιέ και σκουλαρίκια και ψεύτικα δάκρυα στο μακιγιάζ της.
Η 28χρονη είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι επιθυμούσε η εμφάνισή της να παραπέμπει σε «γλυπτό», στο πλαίσιο του φετινού θέματος «Fashion Is Art», επιδιώκοντας ένα αποτέλεσμα που να ξεπερνά την παραδοσιακή λογική του κόκκινου χαλιού.
Όπως η ίδια ανέφερε, η αρχική της σκέψη για τη δημιουργία ήταν συγκεκριμένη: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν άκουσα το θέμα του Met Gala 2026 ήταν ότι πρέπει να είμαι άγαλμα». Στη συνέχεια, σχολίασε για τη συνεργασία της με τον σχεδιαστή και τη δημιουργική διαδικασία: «Όταν βγαίνω στο κόκκινο χαλί, δεν θέλω να μοιάζω με άνθρωπο. Θέλω να μοιάζω με ένα άγαλμα που περπατά, γι’ αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω προσθετικά για τα μαλλιά».
@entertainmenttonight
Anok Yai's #MetGala look referencing the Mater Dolorosa is so stunning that it could bring a tear to your eye 💧 #metgala #anokyai #met #materdolorosa♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
anok yai - met gala 2026. pic.twitter.com/F86iVk30uw— 21 (@21metgala) May 5, 2026
This is Art✨ pic.twitter.com/avzcIiswMX— garçon (@boymolish) May 5, 2026
Η Ανόκ Γιάι σημείωσε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου look είχε και συμβολικό χαρακτήρα: «Στο περιβάλλον, στο οποίο ζούμε τώρα, χρειαζόμαστε ελπίδα. Νιώθω ότι το να εμφανιστώ ως Μαύρη Παναγία σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ο Τραμπ, θα στείλει αυτό το μήνυμα». Παρά τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, το μοντέλο παραδέχτηκε ότι η διαδικασία της προετοιμασίας ήταν ιδιαίτερα αγχωτική, καθώς το Met Gala παραμένει για την ίδια ένα απαιτητικό γεγονός πίεσης.
Η Ανόκ Γιάι είναι διεθνές σούπερ μόντελ με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης παγκόσμιας μόδας.
Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1997 στο Κάιρο της Αιγύπτου και μετακόμισε σε νεαρή ηλικία με την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει αμερικανική υπηκοότητα και η είσοδός της στον χώρο του μόντελινγκ πραγματοποιήθηκε το 2017, όταν μια φωτογραφία της σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Howard έγινε viral στα social media και οδήγησε άμεσα σε επαγγελματική συνεργασία με πρακτορεία μοντέλων.
Η διεθνής της αναγνώριση ήρθε γρήγορα, με σημαντικό ορόσημο το γεγονός ότι έγινε η δεύτερη μαύρη γυναίκα στην ιστορία που άνοιξε επίδειξη του οίκου Prada, μετά τη Ναόμι Κάμπελ. Από τότε έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας όπως Versace, Chanel και Louis Vuitton, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε εξώφυλλα μεγάλων διεθνών εκδόσεων της Vogue και άλλων περιοδικών.
Ποια είναι η Ανόκ Γιάι
