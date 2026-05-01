Principote: Το beach club της Μυκόνου που προτιμούν οι διεθνείς celebrities ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του
Στον Πάνορμο της Μυκόνου, το Principote επιστρέφει σε λίγες ημέρες για τη σεζόν 2026, συνδυάζοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αυθεντικά καλοκαιρινά vibes
Με σταθερή παρουσία στον χάρτη της κοσμοπολίτικης Μυκόνου, το Principote επιστρέφει και φέτος, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία καλοκαιρινής διασκέδασης και φιλοξενίας που συνδυάζει πολυτέλεια, αισθητική και αυθεντικότητα.
Το γνωστό beach club στην παραλία του Πανόρμου είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του το Σάββατο 16 Μαΐου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της θερινής σεζόν στο νησί.
Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Principote αποτελεί το κοινό του, το οποίο δεν περιορίζεται σε περαστικούς επισκέπτες, αλλά απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από πιστούς θαμώνες που επιστρέφουν κάθε χρόνο. Από την Αμερική, τη Ρωσία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επιλέγουν σταθερά την παραλία του Πανόρμου. Ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες συγκαταλέγονται τα αδέρφια Dsquared2, Ντιν και Νταν Κάτεν, ενώ στο παρελθόν έχουν απολαύσει τις υπηρεσίες του beach club και διεθνείς ποδοσφαιριστές, όπως ο Francesco Totti, ο Michy Batshuayi και ο Valon Behrami.
Παράλληλα, το «παρών» έχουν δώσει προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και της τέχνης, όπως έκαναν το περασμένο καλοκαίρι ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής, Τζέισον Ντερούλο και ο street artist, Alec Monopoly, ενώ το καλοκαίρι του 2019 ο φακός είχε καταγράψει την Αλεσάντρα Αμπρόσιο κατά την έξοδό της από το μαγαζί.
Αντίστοιχα, από τον χώρο της τηλεόρασης, το 2017 είχαν επισκεφθεί το Principote ο Τούρκος παραγωγός και επιχειρηματίας, Ατζούν Ιλίτζαλι μαζί με το ζεύγος Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα.
Στην παραλία του Πανόρμου, ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Μυκόνου, το Principote έχει καθιερωθεί ως ένας προορισμός που συνδυάζει κυκλαδίτικη ομορφιά με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και πολυτέλεια. Η εμπειρία ξεκινά από την παραλία, όπου άνετες ξαπλώστρες και καλαίσθητες ομπρέλες, ιδίως στη VIP ζώνη, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες χαλάρωσης, ενώ οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους εξατομικευμένες υπηρεσίες, beach menu και επιλογές sushi.
Η VIP εμπειρία αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Principote, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προσφέρουν ιδιωτικότητα και άνεση, καθώς και πρόσθετες παροχές, όπως πλήρες μενού εστιατορίου και υπηρεσίες shisha.
Στο εστιατόριο, η μεσογειακή κουζίνα συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία, με έμφαση σε φρέσκες πρώτες ύλες και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Ο χώρος εκτείνεται σε διαφορετικά επίπεδα με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία fine dining, ενώ το sushi bar συνδυάζει ιαπωνική τεχνική με υλικά του Αιγαίου. Την εμπειρία συμπληρώνει μια εκτενής λίστα κρασιών, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις κάθε επισκέπτη.
Παράλληλα, το Agora, ο shopping προορισμός του Principote, προσφέρει επιλεγμένες δημιουργίες από διεθνή και ελληνικά luxury brands, καλύπτοντας από beachwear μέχρι αξεσουάρ και αντικείμενα τέχνης, ενώ διατίθενται και υπηρεσίες personal shopping.
Το Principote αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς για διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων, από γαμήλιες δεξιώσεις έως ιδιωτικά πάρτι και εταιρικές εκδηλώσεις, με στόχο τη δημιουργία εμπειριών που ξεχωρίζουν.
