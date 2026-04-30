Μάικλ Τζάκσον: Ο πατέρας μου είχε παιδική ψυχή, θα ήθελα όταν κάνω παιδιά να κάνω όσα έκανε εκείνος, είπε ο γιος του
Ο Πρινς Τζάκσον μίλησε για τη ζωή στη Neverland και τη σχέση του με τον «βασιλιά της ποπ»
Παιδική ψυχή είχε ο Μάικλ Τζάκσον, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο γιος του, Πρινς, ο οποίος επισήμανε ότι θα ήθελε να κάνει με τα παιδιά του όσα έκανε ο τραγουδιστής ως πατέρας.
Ο 29χρονος μίλησε με τρυφερότητα για τον πατέρα του σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Sunrise την Πέμπτη 30 Απριλίου και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς τους στη Neverland, τονίζοντας ότι παρά τις ιδιαιτερότητες, η ζωή τους ήταν γεμάτη αγάπη και οικογενειακές στιγμές.
Ο Πρινς Τζάκσον παραδέχτηκε αρχικά: «Καθώς μεγάλωνα, συνειδητοποίησα ότι πολλά από αυτά που θεωρούσα φυσιολογική ζωή δεν είναι στην πραγματικότητα φυσιολογικά». Όπως είπε, τα παιδικά του χρόνια κυλούσαν ανάμεσα σε παιχνίδια, ταινίες και βιβλία, με φόντο μια σχεδόν «παραμυθένια» πραγματικότητα, την οποία παρομοίασε την προσωπική του Disneyland: «Μεγαλώνοντας στη Neverland με τα αδέλφια μου και τον πατέρα μου, εμείς απλώς περνούσαμε χρόνο μαζί ως οικογένεια, αλλά με ελέφαντες και καμηλοπαρδάλεις να περπατούν στο φόντο. Περνούσαμε πολύ χρόνο παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας ταινίες. Ήταν πραγματικά –και είναι– μαγικό. Έμοιαζε σαν τη δική σου προσωπική Disneyland», είπε.
Ο ίδιος χαρακτήρισε τον πατέρα του «διασκεδαστικό» και «προσιτό», σημειώνοντας ότι ήξερε να επικοινωνεί με τα παιδιά του, συμμετέχοντας ενεργά στο παιχνίδι και στη φαντασία τους: «Ήταν πολύ διασκεδαστικός στο να περνάς χρόνο μαζί του. Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά και να κρατήσω σημειώσεις από όσα έκανε ως πατέρας. Ήταν πάντα στο ίδιο επίπεδο με εμάς, με έναν τρόπο. Όταν έπαιζε μαζί μας, έπαιζε πραγματικά. Έμπαινε στο παιχνίδι, καθόταν κάτω και έπαιζε με τα παιχνίδια, επινοώντας ιστορίες. Είχε μια πολύ παιδική φύση, που ήταν τόσο διασκεδαστική, έκανε συνέχεια φάρσες στους άλλους», ανέφερε.
Παράλληλα, ο Πρινς μίλησε και για την αυστηρή προστασία της ιδιωτικής τους ζωής, εξηγώντας ότι ποτέ δεν ένιωσε απομονωμένος, καθώς ο πατέρας του φρόντιζε να τους εξηγεί τους λόγους πίσω από τα μέτρα ασφαλείας: «Καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να ζούμε έτσι. Και βλέπω επίσης πόση προσπάθεια είχε γίνει για να περιοριστεί αυτή η απομόνωση», δήλωσε και πρόσθεσε: «Μεγάλωσα σε μια μεγάλη οικογένεια, έχω πάνω από 40 ξαδέλφια, και τους βλέπω σαν αδέλφια και φίλους μου. Οπότε δεν ένιωσα ποτέ μοναξιά. Αλλά σίγουρα ήταν ένας μοναδικός τρόπος να μεγαλώσεις».
Ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε από τη ζωή το 2009. Η ζωή και η καριέρα του αναβιώνουν μέσα από τη νέα βιογραφική ταινία «Michael», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον.
