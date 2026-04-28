Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι για τον Ντόρσεϊ
Euroleague play off Ολυμπιακός Μονακό Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι για τον Ντόρσεϊ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε εκτός στο φινάλε για να τον έχει στη συνέχεια της σειράς με τη Μονακό

Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι για τον Ντόρσεϊ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 91-70 στο ΣΕΦ, για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι των Play off της EuroLeague, ωστόσο ανησυχία προκάλεσαν οι ενοχλήσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αριστερό πόδι, που ανάγκασαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον αντικαταστήσει και να μένει εκτός στο φινάλε.

Ο παίκτης ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δέχθηκε μπλοκ από τον Τάις και στο πάτημα φάνηκε να επιβαρύνει εκ νέου το συγκεκριμένο σημείο.

Συνολικά στα 22 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, πριν ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον προστατεύσει στην 4η περίοδο, λόγω των ενοχλήσεων.

