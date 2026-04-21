Tο κλίμα μεταξύ Μπλε και Κόκκινων μοιάζει «πολεμικό» στο Survivor μετά τις μεταγραφές
Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Σηφάκης προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες τους ομάδες - Δείτε το τρέιλερ

Παλιοί σύμμαχοι γίνονται αντίπαλοι, στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 21 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις.

Μία διαφορετική εβδομάδα ξεκίνησε εχθές, για «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες», στον Άγιο Δομίνικο. Ο Γιώργος Λιανός κήρυξε την έναρξη της περιόδου των «μεταγραφών». Η αρχή έγινε με τους Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Σηφάκη, οι οποίοι βρέθηκαν σε αντίθετες ομάδες. Οι αντιδράσεις των Survivors για αυτή την απρόσμενη αλλαγή ήταν ποικίλες. Στο γενικότερο πλαίσιο όμως, οι ομάδες φάνηκαν να είναι ευχαριστημένες. Παράλληλα, οι δύο Survivors που άλλαξαν ομάδα έχουν ασυλία για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Μετά την ήττα των Κόκκινων στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας, πρώτος υποψήφιος αναδείχθηκε ο Νίκος Κάππος. Η μονομαχία, μεταξύ των υποψήφιων προς αποχώρηση, θα πραγματοποιηθεί την άλλη εβδομάδα σε παρκούρ με τελικό στόχο.

Απόψε, φαίνεται πως υπάρχει κλιμάκωση στις εντάσεις μεταξύ Μπλε και Κόκκινων και το κλίμα μοιάζει… πολεμικό. Μιχάλης και Δημήτρης προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στις νέες τους ομάδες, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Θα καταφέρουν οι υπόλοιποι να αντιληφθούν τις στρατηγικές που αναπτύσσονται;

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 21/04/2026


Μετά την πρώτη στενοχώρια, απόσταση δημιουργείται ανάμεσα στην Μιλένα Σδρένια και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο ενώ οι ισχυρισμοί του Αλέξανδρου Κούρτοβικ θίγουν τον πρώην συμπαίκτη του.

Το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας είναι γεμάτο ένταση από τους Survivors στους πάγκους, η οποία διατηρείται και στο Συμβούλιο του νησιού.

