Ο Ακύλας ολοκλήρωσε το διεθνές promo tour για τη Eurovision 2026 με εμφανίσεις σε Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο
Ιωάννα Μαρίνου
Με δύο εμφανίσεις του Ακύλα στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη.

Το Σάββατο 18 Απριλίου, ο καλλιτέχνης παρουσίασε το «Ferto» σε μια ειδική εκδήλωση στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, βουλευτής Dragoș Gabriel Zisopol, καθώς και πολλοί Έλληνες που ζουν στη χώρα, όπως και ξένοι φαν.

Ο Ακύλας με την πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα

Ο Ακύλας συνομίλησε με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν η υποδοχή του από την ομάδα «Kymata» της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, με παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές από τη Μακεδονία.

Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι


Κατά την παραμονή του στη Ρουμανία, ο τραγουδιστής έδωσε συνεντεύξεις σε μεγάλα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και στη δημόσια τηλεόραση της χώρας TVR, όπου ο Έλληνας εκπρόσωπος εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή του πρώτου καναλιού.

Η επίσκεψη του Ακύλα στη Ρουμανία κορυφώθηκε με μια δυνατή ερμηνεία του «Ferto» στο Eurovision Pre-Party 2026, στο Arenele Romane. 


Επόμενος και τελευταίος σταθμός στο promo tour του τραγουδιστή ήταν το Λονδίνο. Την Κυριακή 19 Απριλίου, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε μια εμφάνιση στο London Eurovision Party 2026, το τελευταίο «ραντεβού» των καλλιτεχνών της Eurovision πριν από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού στη Βιέννη, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

