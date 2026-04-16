Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε βίντεο
GALA
Ακύλας ΕΡΤ Το παιδί Eurovision Eurovision 2026

Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο σίριαλ «Το Παιδί»

Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ρόλο ηθοποιού στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί» εμφανίστηκε ο Ακύλας.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 έκανε ένα guest στο σίριαλ, διατηρώντας την πραγματική ταυτότητά του. Σε απόσπασμα του επεισοδίου που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο Ακύλας εμφανίστηκε αρχικά να κοιμάται σε μία καντίνα, μετά από ένα ξέφρενο bachelor στο Νεοχώρι Αρκαδίας, λίγο πριν εμφανιστεί να τραγουδήσει στο γλέντι του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καλλιτέχνης διατήρησε τα μαύρα γυαλιά ηλίου και τον σκούφο, που φοράει στις εμφανίσεις για την προώθηση του κομματιού του «Ferto», ολοκληρώνοντας την εικόνα του με ένα λευκό T-shirt που έγραφε «αγκαλίτσα;».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

