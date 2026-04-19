Σίσσυ Χρηστίδου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: Είναι πονοκέφαλος για τους συνεργάτες του, αλλά στο τέλος έχει δίκιο
Είναι αυτόφωτος, αλλά δεν ακούει κανέναν, δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους, είπε για τον παρουσιαστή
Θυμούμενη τη συνεργασία της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο «αυτόφωτο» που καταφέρνει να μπαίνει στα σπίτια των τηλεθεατών με την τηλεοπτική του παρουσία.
Την ίδια στιγμή, όμως σύμφωνα με την παρουσιάστρια, πρόκειται για ένα άτομο που προκαλεί πονοκέφαλο στους συνεργάτες του, επιμένοντας στις θέσεις του, που αποδεικνύονται τελικά σωστές.
«Ο Γρηγόρης ανήκει στην κατηγορία του άστρου, του ανθρώπου που “σπάει το γυαλί” και μπαίνει στο σπίτι σου. Τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο, δικό σου παιδί. Αυτό είναι χάρισμα που το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Ο Γρηγόρης είναι αυτόφωτος. Το φλερτ που κάνει με την κάμερα, ο Γρηγόρης, η Ελένη. είναι λίγοι άνθρωποι», σχολίασε για τον παρουσιαστή η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε στη συνέχεια ότι, αν και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται να αγανακτούν πολλές φορές, στο τέλος οι αποφάσεις του τον δικαιώνουν. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Είναι πονοκέφαλος για τους συνεργάτες. Δεν ακούει κανέναν. Έρχεται ένα σημείο που αγανακτούν όλοι γιατί δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά στο τέλος, έχει δίκιο. Θυμάμαι ανθρώπους να πανικοβάλλονται τότε. Να τρέχουν και να λένε, “τι θα κάνουμε που ζητάει τρέλες;”. Έχει σημασία ποιος το κάνει. Ήξερε μέσα του ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ και να κάνει 50%. Και το έκανε. Εγώ αν βάλω μια μπασκέτα εδώ, δε θα το κάνω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα