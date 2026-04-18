Στέφανος Βούρος: Μου άρεσε που βγαίναμε έξω και αναγνώριζαν τους γονείς μου, ήταν μια κανονικότητα
GALA
Στέφανος Βούρος Γιάννης Βούρος Νταίζη Σεμπεκοπούλου

3 ΣΧΟΛΙΑ
Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν το γεγονός ότι οι γονείς του ήταν γνωστοί λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας περιέγραψε ο Στέφανος Βούρος. Ο γιος του Γιάννη Βούρου και της Νταίζης Σεμπεκοπούλου τόνισε ότι τον χαροποιούσε η προσοχή που τραβούσαν οι δύο ηθοποιοί. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, αυτή η κατάσταση έγινε μία κανονικότητα για εκείνον.

«Όταν ήμουν παιδί, στην αρχή μου άρεσε που βγαίναμε έξω με τους γονείς μου και τους αναγνώριζαν. Μετά το συνήθισα. Ήταν μια κανονικότητα για μένα, ήξερα ότι θα γυρίσουν να μας κοιτάξουν, να σχολιάσουν. Τώρα έχει πλάκα, γιατί αν πάμε κάπου που είναι πιο νέα παιδιά, αναγνωρίζουν εμένα αντί για τον πατέρα μου, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Του αρέσει, αυτοσαρκάζεται, λέει: “τα έφαγα τα ψωμιά μου”», είπε ο Στέφανος Βούρος στην εκπομπή «Buongiorno».

Δείτε το βίντεο


Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Μαρινέλλα που ήταν νονά του. Όπως εξήγησε, είχαν στενές σχέσεις μέχρι να ενηλικιωθεί εκείνος. Τα χρόνια που ακολούθησαν όμως απομακρύνθηκαν λόγω του προγράμματός τους. Παρόλα αυτά διατηρούσαν πάντα επαφές. 

«Η Μαρινέλλα ήταν νονά μου. Με είχε βαφτίσει. Μέχρι τα 17-18 μου είχαμε πολύ στενές σχέσεις. Μετά λόγω προγραμμάτων είχαμε λίγο απομακρυνθεί αλλά πάντα κρατούσαμε επαφές. Ήταν μεγάλη απώλεια, όχι μόνο για μένα, για όλη την Ελλάδα. Η φωνή της ήταν αξεπέραστη. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, εγκάρδιος, δοτικός, με πάρα πολύ χιούμορ και ήταν και πάρα πολύ ειλικρινής», σημείωσε.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης