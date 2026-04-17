Κλαυδία για τη δικαστική διαμάχη για προσωπικές της φωτογραφίες: Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του Oge, το θέμα έχει λήξει για εμένα
Δικαστικά είναι υπέρ μου, ήταν μια κακόβουλη πράξη εναντίον μου, είπε η τραγουδίστρια
Στη δικαστική διαμάχη για προσωπικές της φωτογραφίες αναφέρθηκε η Κλαυδία, ξεκαθαρίζοντας ότι ενεπλάκη το όνομα του πρώην συντρόφου της, Oge, χωρίς να έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η δικαστική κόντρα με πρώην σύντροφό της, στον οποίο είχε στείλει προσωπικές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, οι οποίες διατηρήθηκαν από την πλευρά του παρά τον χωρισμό τους, δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τον Oge.
Παράλληλα, η Κλαυδία ισχυρίστηκε ότι υπήρξε θύμα μιας κακόβουλης πράξης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης: «Αυτό το θέμα για εμένα έχει λήξει. Δικαστικά είναι υπέρ μου. Από εκεί και πέρα, ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη εναντίον μου θεωρώ. Το πιο δυσάρεστο είναι ότι ενεπλάκη το όνομα του Oge χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ανθρώπου αυτού».
Ο ράπερ προχώρησε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι ο πρώην σύντροφος της Κλαυδίας, με τον οποίο φέρεται να έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη. Μέσα από το story που δημοσίευσε, ο Oge ξεκαθάρισε ότι η τραγουδίστρια έχει κινηθεί νομικά εναντίον άλλου προσώπου, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, σημείωσε πως βρίσκεται στο πλευρό της Κλαυδίας.
Όπως έγραψε: «Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν στην Κλαυδία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής: Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά σε εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της. Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Κλαυδίας. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της».
Αφορμή της δικαστικής αντιπαράθεσης φαίνεται να αποτελούν πολύ προσωπικές φωτογραφίες που η τραγουδίστρια είχε στείλει στον τότε σύντροφό της και γνωστό μουσικό παραγωγό, όσο διατηρούσαν σχέση. Πρόσφατα πληροφορήθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας εξακολουθούσε να τις έχει αποθηκευμένες στο κινητό του και του ζήτησε να τις διαγράψει. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σπίτι του, όταν η ίδια μαζί με τον νυν σύντροφό της πήγαν εκεί με σκοπό να ζητήσουν τη διαγραφή τους.
Ο πρώην σύντροφος υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της εισέβαλαν στο σπίτι του σε έντονη κατάσταση και, αφού τον ακινητοποίησαν και τον κράτησαν παράνομα, τον εξανάγκασαν με λεκτική και σωματική βία να διαγράψει το φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή του.
Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια απορρίπτει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκήθηκε καμία μορφή βίας και ότι απλώς του ζήτησε να διαγράψει τις φωτογραφίες που διατηρούσε τόσο στο κινητό όσο και στον υπολογιστή του, κάτι που όπως αναφέρει, διαπίστωσε όταν βρέθηκε στο σπίτι του. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, επιδίωξε, μέσω διαδικασίας εκούσιας διαμεσολάβησης, να υπογραφεί συμφωνητικό που θα επιβεβαίωνε ότι το υλικό είχε διαγραφεί από όλες τις συσκευές του, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από τον μουσικό παραγωγό. Στη συνέχεια, ο πρώην σύντροφός της κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος της τραγουδίστριας, τα οποία απορρίφθηκαν, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν επαρκώς τεκμηριωμένοι. Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, με την τραγουδίστρια να εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής έγκλησης και αγωγής σε βάρος του.
