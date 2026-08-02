Θέουτα: Η αφρικανική κερκόπορτα που τινάζει στον αέρα την Ευρώπη, το παρασκήνιο της νέας μεταναστευτικής κρίσης

Κατέρρευσαν οι δομές

Τα νέα εργαλεία της Ε.Ε.

Εργαλειοποίηση από ΗΠΑ

Οταν η συνεργασία ατονεί ακόμη και για λίγες ώρες, η πίεση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη.Η Θέουτα δεν διαθέτει τις υποδομές μιας μεγάλης ευρωπαϊκής περιφέρειας. Είναι μια περιορισμένη εδαφικά πόλη, αποκομμένη από την ηπειρωτική Ισπανία και περικυκλωμένη από μαροκινό έδαφος και θάλασσα. Η τοπική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ήδη από τις 29 Ιουλίου ότι οι δυνατότητες υποδοχής είχαν ξεπεραστεί και ζήτησε να εξεταστεί η δημιουργία ενιαίου κέντρου διοίκησης για τη διαχείριση της κρίσης.Η πίεση ήταν εμφανής και πριν από τη σημερινή έκρηξη. Ηδη από τον περσινό Ιούλιο η Θέουτα φιλοξενούσε 528 ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, ενώ η επίσημη συνήθης δυναμικότητα του τοπικού συστήματος είχε υπολογιστεί μόλις στις 27 θέσεις. Η τοπική κυβέρνηση μιλούσε για υπερκάλυψη 1.855% σε σχέση με τη συνήθη δυναμικότητα και υποστήριζε ότι η πόλη δεν μπορούσε να διαχειριστεί μόνη της το βάρος.Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί ζήτημα ανθρωπιστικό, διοικητικό και ασφαλείας. Οταν χιλιάδες άνθρωποι περνούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι Αρχές πρέπει να πραγματοποιήσουν ταυτοποίηση, υγειονομικό έλεγχο, καταγραφή βιομετρικών στοιχείων, εξέταση αιτημάτων ασύλου και διαχωρισμό ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων. Εάν οι αριθμοί υπερβαίνουν τις δυνατότητες των υπηρεσιών, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι γεμίζουν τα κέντρα υποδοχής. Είναι ότι μειώνεται η δυνατότητα του κράτους να γνωρίζει ποιος πέρασε, με ποιο καθεστώς και πού κατευθύνεται.Η απειλή δεν είναι ο κάθε μετανάστης που επιχειρεί να φτάσει στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που αναζητούν εργασία, ασφάλεια ή καλύτερες συνθήκες ζωής, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.Η απειλή βρίσκεται στην κλίμακα, στην ταχύτητα και την πολιτική αξιοποίηση των ροών. Πρώτον, μια μαζική είσοδος μπορεί να ακυρώσει στην πράξη τους συνήθεις μηχανισμούς ελέγχου και καταγραφής. Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτες χώρες ως διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στην Ε.Ε. Τρίτον, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, ενισχύοντας μονομερείς συνοριακούς ελέγχους και αμφισβητώντας την ελεύθερη κυκλοφορία. Η τελευταία κρίση παρήγαγε ήδη τέτοιες αντιδράσεις. Η Γαλλία ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορά της με την Ισπανία. Η ιταλική κυβέρνηση, δε, αρχικά την Παρασκευή απείλησε ακόμη και με μέτρα που θα περιορίζουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στον χώρο Σένγκεν, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μονομερή περιορισμό των εισόδων από την ισπανική επικράτεια στη δική της.Ανεξαρτήτως πάντως των μονομερών κινήσεων από κάθε χώρα που βρίσκεται πλησίον της Ιβηρικής, γίνεται πλέον πολύ εύκολα αντιληπτό το πόσο γρήγορα μια κρίση στα σύνορα Μαρόκου και Θέουτα μπορεί να μεταφερθεί στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας και να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή πολιτική σύγκρουση. Αυτή είναι ίσως η σοβαρότερη ευρωπαϊκή διάσταση: μια χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να ανεχθεί μια μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα, αλλά το κόστος μεταφέρεται στο εσωτερικό της Ενωσης. Αν τα κράτη-μέλη απαντούν κλείνοντας τα μεταξύ τους σύνορα, τότε η πίεση δεν απειλεί μόνο την Ισπανία. Απειλεί μία από τις θεμελιώδεις κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης.Η Ε.Ε. αναγνώρισε αυτό τον κίνδυνο, μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας και στην ανατολική Ευρώπη. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης να περιορίζουν τα σημεία διέλευσης, να μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους και να ενισχύουν την επιτήρηση.Παράλληλα, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου.Προβλέπει ενιαίες διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφής και μηχανισμό αλληλεγγύης για τα κράτη που δέχονται δυσανάλογη πίεση.Η Ισπανία έχει επενδύσει και στην τεχνολογική ενίσχυση των συνόρων. Τον Οκτώβριο του 2025 ενέκρινε κατεπείγουσα δαπάνη σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για την τοποθέτηση αισθητήρων στον φράχτη μεταξύ της Θέουτα και του Μαρόκου.Ωστόσο, κανένα σύστημα αισθητήρων και κανένας φράχτης δεν αρκούν όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα προς ένα περιορισμένο συνοριακό μέτωπο.Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο άνθρωπος που οικοδόμησε την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 σε μεγάλο βαθμό στο Μεταναστευτικό, δεν έχασε χρόνο με τις κρίσιμες και πάλι για τη συνέχεια του έργου του ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να εργαλειοποιήσει τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε μέσω του Fox News να υπογραμμίσει, επαναφέροντας το ζήτημα στην αμερικανική επικαιρότητα, πως «αν κερδίσει η λάθος πλευρά τις εκλογές, οι εικόνες της Ισπανίας θα είναι καθημερινότητα για τις ΗΠΑ».Το ζήτημα και ο τρόπος με τον οποίο αυτό κινητοποιεί δυνάμεις είτε εντός είτε ακόμη και εκτός της Ενωσης είναι ενδεικτικό των αντανακλαστικών δύο πόλων που θα κάνουν τα πάντα για να προτάξουν -με το αζημίωτο της εξουσίας ή της παραμονής σε αυτή- τη δική τους οπτική. Είναι πάντως αυτή η οπτική που, όπως αποδεικνύεται, δεν λύνει τον γόρδιο δεσμό της μετανάστευσης, απλώς τον παραπέμπει χρονικά και τοπικά. Η Θέουτα αποτελεί μια ευρωπαϊκή νησίδα πάνω στην αφρικανική ήπειρο. Αυτή η ιδιαιτερότητα την καθιστά ταυτόχρονα σύνορο, μεταναστευτικό πέρασμα και γεωπολιτικό μοχλό πίεσης - οποιαδήποτε ομοιότητα με την Κρήτη και τη Γαύδο στα ανατολικά της Μεσογείου κάθε άλλο παρά συμπτωματική είναι...Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση είχε ήδη υπερδιπλασιαστεί πριν από την τελευταία κρίση. Το προηγούμενο του 2021 είχε αποδείξει ότι η συνεργασία με το Μαρόκο μπορούσε να μετατραπεί σε πολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί. Και οι σημερινές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης δείχνουν ότι η πρώτη συνέπεια μιας μαζικής ροής δεν είναι απαραίτητα η μετακίνηση των ανθρώπων προς τον Βορρά, αλλά η επιστροφή των εσωτερικών συνόρων και η πολιτική αποσύνδεση των κρατών-μελών.Η Θέουτα δεν συνιστά σήμερα από μόνη της μια υπαρξιακή μεταναστευτική απειλή για μια ήπειρο 450 εκατομμυρίων κατοίκων.Αποτελεί όμως το σημείο στο οποίο αποκαλύπτεται πόσο ευάλωτη παραμένει η Ευρώπη όταν ο έλεγχος των εξωτερικών της συνόρων εξαρτάται από τρίτες χώρες, όταν οι τοπικές υποδομές καταρρέουν μέσα σε ώρες και όταν τα κράτη-μέλη αντιδρούν πρώτα εθνικά και έπειτα ευρωπαϊκά.Η πραγματική απειλή, επομένως, δεν είναι μόνο πόσοι άνθρωποι μπορούν να περάσουν τον φράχτη. Είναι πόσο γρήγορα ένα πέρασμα στην αφρικανική ακτή μπορεί να ανοίξει ένα πολιτικό ρήγμα στην καρδιά της Ευρώπης.Φωτογραφίες: AFP/ Visual Hellas, REUTERS