Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Άντρα χωρίς τις αισθήσεις του παρέλαβε το ΕΚΑΒ από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» στον Όλυμπο
Άντρα χωρίς τις αισθήσεις του παρέλαβε το ΕΚΑΒ από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» στον Όλυμπο
Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες - Τον εντόπισαν άλλοι επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή
Άντρας χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (02/08) από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες.
Πρόκειται μάλλον για άνδρα νεαρής ηλικίας.
Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή.
Κάποιοι από αυτούς, επιχείρησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.
Πρόκειται μάλλον για άνδρα νεαρής ηλικίας.
Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή.
Κάποιοι από αυτούς, επιχείρησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε άνδρας από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» Ολύμπου σε σημείο απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2026
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