Άντρα χωρίς τις αισθήσεις του παρέλαβε το ΕΚΑΒ από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» στον Όλυμπο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος ΕΚΑΒ Πυροσβέστες

Άντρα χωρίς τις αισθήσεις του παρέλαβε το ΕΚΑΒ από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» στον Όλυμπο

Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες  - Τον εντόπισαν άλλοι επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή

Άντρα χωρίς τις αισθήσεις του παρέλαβε το ΕΚΑΒ από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» στον Όλυμπο
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Άντρας χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (02/08) από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες.

Πρόκειται μάλλον για άνδρα νεαρής ηλικίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κάποιοι από αυτούς, επιχείρησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.


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