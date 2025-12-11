Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο prequel του Hunger Games
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο prequel του Hunger Games
Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2026
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο prequel του Hunger Games.
Το φιλμ «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» διαδραματίζεται στον κόσμο της Panem 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής ταινίας. Παρόλα αυτά, στο νέο βιβλίο της Σουζάν Κόλινς υπάρχει μια σκηνή στην οποία ο ενήλικος Πίτα (Τζος Χάτσερσον) και η Κάτνις Έβερντιν (Τζένιφερ Λόρενς) ακούν τον Χέιμιτς Άμπερναθι (τον οποίο υποδύθηκε ο Γούντι Χάρελσον στις αρχικές ταινίες) να τους αφηγείται τους δικούς του Αγώνες Πείνας.
Η νέα ταινία ακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς Αμπερνάθι (Τζόζεφ Ζάντα) που κληρώνεται για να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας.
Στο καστ του «Sunrise on the Reaping», εμφανίζονται επίσης η Ελ Φάνινγκ ως νεότερη εκδοχή της Εφι Τρινκέτ, την οποία αρχικά υποδύθηκε η Ελίσαμπεθ Μπανκς, ο Ρέιφ Φάινς ως πρόεδρος Κοριολάνο Σνόου, τον οποίο ενσάρκωσε αρχικά ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο Κίραν Κάλκιν ως Κέιζαρ Φλίκερμαν, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή των Αγώνων Πείνας, τον οποίο στην αρχική είχε παίξει ο Στάνλεϊ Τουτσι. Επίσης, συμμετέχει ο Τζέσι Πλέμονς στον ρόλο του Πλούταρχου Χέβενσμπι, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.
Το «The Hunger Games: Sunrise On The Reaping» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου 2026.
Jennifer Lawrence & Josh Hutcherson Coming Back For 'Hunger Games: Sunrise On The Reaping' https://t.co/GETsryRqdb— Deadline (@DEADLINE) December 11, 2025
