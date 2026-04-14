Αντιμέτωπος με μήνυση για επίθεση ο Κάνιε Γουέστ: Φέρεται πως χτύπησε άντρα στο πρόσωπο ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του
GALA
Το περιστατικό σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2024 σε γνωστό ξενοδοχείο του Λος Άντζελες

Ιωάννα Μαρίνου
Αντιμέτωπος με μήνυση βρίσκεται ο Κάνιε Γουέστ, καθώς άνδρας τον κατηγορεί για επίθεση, υποστηρίζοντας πως ο ράπερ τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε από άνδρα ο οποίος παραμένει ανώνυμος μέχρι στιγμής, ο Γουέστ τον Απρίλιο του 2024 φέρεται να τον πλησίασε ενώ καθόταν στο τραπέζι του στο γνωστό ξενοδοχείο του Λος Άντζελες Chateau Marmont και να τον χτύπησε αιφνιδιαστικά στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρει το TMZ, ο ενάγων υποστηρίζει ότι η γροθιά τον έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του και να χάσει τις αισθήσεις του. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ο καλλιτέχνης συνέχισε να τον χτυπά ενώ βρισκόταν αναίσθητος.



Στη μήνυση αναφέρεται επίσης ότι ο Γουέστ κατηγόρησε τον άνδρα για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκα της παρέας του -κάτι που ο ίδιος αρνείται- και ότι φέρεται να επανέλαβε αυτούς τους ισχυρισμούς δημόσια, προκαλώντας του κοινωνική έκθεση και διασυρμό.

Ο ενάγων ζητά αποζημίωση για σωματική βλάβη και ψυχική οδύνη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Γουέστ για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Κλείσιμο
Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τα γεγονότα να παραμένουν υπό διερεύνηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

