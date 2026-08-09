Το σπίτι του τρόμου στο Άινταχο: Η νύχτα που τέσσερις φοιτητές δολοφονήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

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Το λευκό αυτοκίνητο και η θήκη του μαχαιριού

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ένα λευκό Hyundai. Αντίστοιχο όχημα βρέθηκε καταχωρισμένο στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Ιδιοκτήτης του ήταν ο Μπράιαν Κόμπεργκερ, τότε 28 ετών, μεταπτυχιακός φοιτητής σε διδακτορικό πρόγραμμα ποινικής δικαιοσύνης και εγκληματολογίας. Το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Μόσκοου και το Πανεπιστήμιο του Άινταχο.

Το σημαντικότερο στοιχείο βρέθηκε μέσα στο δωμάτιο της Μάντισον. Δίπλα στο σώμα της υπήρχε μια δερμάτινη θήκη μαχαιριού. Στο μεταλλικό της κούμπωμα οι ερευνητές εντόπισαν γενετικό υλικό, το οποίο συνδέθηκε με τον Κόμπεργκερ.

Για να επιβεβαιώσουν τη σύνδεση, οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τον Κόμπεργκερ και συνέλεξαν αντικείμενο από τα απορρίμματα του πατρικού του σπιτιού στην Πενσιλβάνια. Η γενετική σύγκριση, μαζί με τεχνικές γενεαλογικής έρευνας, συνέδεσε το DNA της θήκης με την οικογένειά του και τελικά με τον ίδιο.

Οι Αρχές στηρίχθηκαν επίσης στα βίντεο από τις κάμερες, στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου και στις μετακινήσεις του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την εισαγγελία, το κινητό του δεν ήταν συνδεδεμένο με δίκτυο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της επίθεσης, ενώ ενεργοποιήθηκε ξανά αργότερα, όταν το όχημα απομακρυνόταν από την ευρύτερη περιοχή.

Τα δεδομένα έδειξαν ακόμη ότι το τηλέφωνό του είχε βρεθεί τουλάχιστον 12 φορές κοντά στη γειτονιά των θυμάτων τους μήνες πριν από τις δολοφονίες. Δεν αποδείχθηκε, όμως, ότι ο Κόμπεργκερ γνώριζε προσωπικά κάποιο από τα τέσσερα θύματα.

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