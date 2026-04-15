Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δεν θεωρώ ότι θα με πάει πίσω το να μετακομίσω στα Χανιά, μπορώ να δουλέψω από παντού





Η αθλητικογράφος, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 15 Απριλίου, στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε για την επιθυμία της να ζήσει στο νησί με αφορμή μία δήλωση που έκανε πρόσφατα, επισημαίνοντας πως



Για τη μετακόμιση στην Κρήτη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε αναλυτικά: «Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά για το μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου. Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι... Θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα. Δεν θεωρώ ότι θα με πάει πίσω». Για την απόφαση που έχει πάρει να μετακομίσει στα Χανιά τα επόμενα χρόνια με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη , σημειώνοντας πως δεν θεωρεί ότι θα την πάει πίσω, καθώς δεν πρόκειται να αφήσει την καριέρα της και υποστηρίζει πως μπορεί να δουλέψει από παντού.Η αθλητικογράφος, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 15 Απριλίου, στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε για την επιθυμία της να ζήσει στο νησί με αφορμή μία δήλωση που έκανε πρόσφατα, επισημαίνοντας πως στόχος της είναι να φύγει με την οικογένειά της τα επόμενα τρία χρόνια . Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου της, αλλά και στο πτυχίο που πήρε ο σύζυγός της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η αθλητικογράφος δήλωσε πως πέρασε το Πάσχα οικογενειακά στην Αθήνα: «Περάσαμε τις διακοπές πολύ ήρεμα, οικογενειακά, μείναμε στην Αθήνα και ήταν πολύ ξεκούραστα. Περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι με τον μικρό, το χαρήκαμε πάρα πολύ», επισήμανε και ανέφερε πως ο γιος της έχει μεγαλώσει πολύ: «Είναι μωράκι αλλά έχει αρχίσει και γίνεται αγοράκι. Μεγαλώνει, δεν είναι βρεφάκι. Τώρα μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του και να κάνεις κουβεντούλες, καταλαβαίνει».Όσον αφορά στη βάφτισή του, που θα γίνει στην Κρήτη το καλοκαίρι, σημείωσε πως τα έχει ετοιμάσει όλα: «Μια χαρά είναι οι προετοιμασίες για τη βάπτιση. Τα έχω ήδη κανονίσει όλα, είναι όλα έτοιμα».Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σχολίασε και το πτυχίο που πήρε ο σύζυγός της στην ψυχολογία, τονίζοντας πως αισθάνεται περήφανη: «Νιώθω μόνο περήφανη για εκείνον. Έχει καθαρή ψυχή, έχει καθαρά μάτια. Είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι εκεί για όλους, είναι ο καλύτερος», είπε.Κλείνοντας, όταν της ζητήθηκε να περιγράψει την καθημερινότητά της με λίγα λόγια, δήλωσε: «Η ομορφότερη καθημερινότητα που είχα ποτέ. Η πιο δύσκολη, αλλά η ομορφότερη».