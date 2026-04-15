Ο πρωταγωνιστής του Little Rascals σε δικαστικούς μπελάδες: Η λιτή ζωή εκτός Χόλιγουντ, ο «όρκος φτώχειας» και η σύλληψη
Ο πρώην ηθοποιός συνελήφθη επειδή δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο που σχετίζεται με τροχαία παράβαση
Νέες νομικές περιπέτειες αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής του «Little Rascals» Μπαγκ Χολ, καθώς κατηγορείται επειδή δεν εμφανίστηκε σε δίκη, που σχετίζεται με τροχαία παράβαση του 2024.
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, ο 41χρονος ηθοποιός κατηγορείται ότι δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά σε πρόστιμο της τροχαίας του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς για οδήγηση οχήματος χωρίς την υποχρεωτική ασφάλεια. Όπως αναφέρεται, έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος.
Ο Χολ έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «The Little Rascals», ενώ στη συνέχεια είχε παρουσία σε αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι σχεδιάζει να ζήσει χωρίς ρεύμα, εκτός δικτύων και βασικών υποδομών, με την οικογένειά του, ενώ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «ριζοσπαστικός καθολικός εξτρεμιστής», συνδέοντας την επιλογή του αυτή με τη βαθιά θρησκευτική του πίστη.
Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει έναν τρόπο ζωής βασισμένο στην απλότητα, την αυτάρκεια και την απομάκρυνση από τον σύγχρονο καταναλωτισμό και τη βιομηχανία του θεάματος.
Little Rascals Star Bug Hall Charged with Failing to Appear in Court in Ohio Over 2024 Traffic Citation https://t.co/gT9SCr84fr— People (@people) April 14, 2026
Η ζωή μακριά από τα φώτα του ΧόλιγουντΟ Μπαγκ Χολ έχει εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια το Χόλιγουντ και ζει μαζί με την οικογένειά του σε αγροτική περιοχή στο Άρκανσο, έχοντας υιοθετήσει έναν ιδιαίτερα λιτό τρόπο ζωής. Όπως έχει δηλώσει, έχει προχωρήσει σε έναν «όρκο φτώχειας», έχοντας δωρίσει μεγάλο μέρος των χρημάτων και των περιουσιακών του στοιχείων, με στόχο να ζήσει όσο το δυνατόν πιο αυτάρκης και αποκομμένος από το σύστημα.
