Ο πρωταγωνιστής του Little Rascals σε δικαστικούς μπελάδες: Η λιτή ζωή εκτός Χόλιγουντ, ο «όρκος φτώχειας» και η σύλληψη
Νέες νομικές περιπέτειες αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής του «Little Rascals» Μπαγκ Χολ, καθώς κατηγορείται επειδή δεν εμφανίστηκε σε δίκη, που σχετίζεται με τροχαία παράβαση του 2024.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, ο 41χρονος ηθοποιός κατηγορείται ότι δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά σε πρόστιμο της τροχαίας του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς για οδήγηση οχήματος χωρίς την υποχρεωτική ασφάλεια. Όπως αναφέρεται, έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος.

Ο Χολ έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «The Little Rascals», ενώ στη συνέχεια είχε παρουσία σε αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η ζωή μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ

Ο Μπαγκ Χολ έχει εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια το Χόλιγουντ και ζει μαζί με την οικογένειά του σε αγροτική περιοχή στο Άρκανσο, έχοντας υιοθετήσει έναν ιδιαίτερα λιτό τρόπο ζωής. Όπως έχει δηλώσει, έχει προχωρήσει σε έναν «όρκο φτώχειας», έχοντας δωρίσει μεγάλο μέρος των χρημάτων και των περιουσιακών του στοιχείων, με στόχο να ζήσει όσο το δυνατόν πιο αυτάρκης και αποκομμένος από το σύστημα.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι σχεδιάζει να ζήσει χωρίς ρεύμα, εκτός δικτύων και βασικών υποδομών, με την οικογένειά του, ενώ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «ριζοσπαστικός καθολικός εξτρεμιστής», συνδέοντας την επιλογή του αυτή με τη βαθιά θρησκευτική του πίστη.

Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει έναν τρόπο ζωής βασισμένο στην απλότητα, την αυτάρκεια και την απομάκρυνση από τον σύγχρονο καταναλωτισμό και τη βιομηχανία του θεάματος.
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

