Η αναφορά του Μάρτιν Σορτ στις τραγικές απώλειες του αδερφού και των γονιών του μέσα σε λίγα χρόνια
Ο ηθοποιός τον περασμένο Φεβρουάριο έχασε και την κόρη του, Κάθριν, η οποία αυτοκτόνησε
Στις τραγικές απώλειες που βίωσε σε νεαρή ηλικία, όταν έχασε τον αδελφό του και τους δύο γονείς του πριν συμπληρώσει τα 21 του χρόνια αναφέρθηκε ο Μάρτιν Σόρτ.
Ο 76χρονος ηθοποιός συμμετείχε σε πάνελ στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Netflix Is a Joke Presents: This Better Be Funny with David Letterman» στο Λος Άντζελες, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια.
Ο Σορτ ξεκίνησε να μιλά για την παιδική του ηλικία, σημειώνοντας πως σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια του αδερφού του σε τροχαίο, με τον χαμό των γονιών του να ακολουθεί: «Ήμουν περίπου 20 ετών. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου, Ντέιβιντ, πέθανε πρώτος. Ήταν το αστέρι της οικογένειας. Στην κηδεία του η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο και πέθανε τρία χρόνια αργότερα. Ο πατέρας μου πέθανε τον επόμενο χρόνο», είπε.
«Υπήρξε σίγουρα μια περίοδος όπου η ζωή άλλαξε εντελώς», πρόσθεσε ο ηθοποιός.
Ο Μάρτιν Σορτ, πριν από μερικούς μήνες, σημαδεύτηκε από μία ακόμη απώλεια, εκείνη της κόρη του, Κάθριν Σορτ, η οποία αυτοκτόνησεστις 23 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 42 ετών. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Martin Short Reflects on Losing His Brother, Mother and Father by Age 21: ‘Life Changed Completely’ https://t.co/S8fIxJ5qWe— People (@people) May 8, 2026
