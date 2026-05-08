Ανέκδοτες φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε σε δημοπρασία για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της
Μεταξύ των αντικειμένων είναι η πόρτα του σπιτιού όπου βρέθηκε νεκρή και μια... συνταγή της για γέμιση γαλοπούλας για το δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών
Ανέκδοτες φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε και προσωπικά της αντικείμενα βγαίνουν σε δημοπρασία τη 1η Ιουνίου στο Μπεβερλι Χιλςμε αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού του Χόλιγουντ.
Όπως αναφέρει η Mirror, μεταξύ των αντικειμένων περιλαμβάνονται ανέκδοτες φωτογραφίες και ακόμη και η χειρόγραφη συνταγή της για τη γέμιση γαλοπούλας για το δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δημοπρασία, που θα περιλαμβάνει από 350 έως 400 αντικείμενα, θα αναδείξει μία σειρά από προσωπικά της αντικείμενα, όπως έγγραφα, ρούχα, αλλά και τις ξύλινες πόρτες του σπιτιού της στην Καλιφόρνια.
Δείτε κάποια από τα αντικείμενα της δημοπρασίας
Η δημοπρασία, με τίτλο «100 Χρόνια Μαρλίν», περιλαμβάνει πολύτιμα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ένα ρούχο βραδινό από τη Jeanne Lanvin, μία συμφωνία του 1949 με το πρακτορείο William Morris και κάρτα μέλους της Ένωσης Ηθοποιών από το 1956. Εντυπωσιακή είναι και η εικόνα που καταγράφηκε το 1962 από τον Άλαν Γκραντ, λιγότερο από ένα μήνα πριν τον θάνατό της. Επιπλέον, η δημοπρασία θα περιλαμβάνει αντικείμενα που έφεραν την υπογραφή της, όπως το κραγιόν Max Factor που χρησιμοποίησε στην τελευταία της ταινία, «Something's Got to Give», που έμεινε ημιτελής.
Το κορυφαίο στοιχείο της δημοπρασίας, όμως, είναι η πράσινη πόρτα της μονοκατοικίας της στη 12305 Fifth Helena Drive, στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών.
Η δημοπρασία αναμένεται να προσελκύσει διεθνείς συλλέκτες και φανατικούς θαυμαστές της Μαρλίν Μονρόε, ενώ η φόρμα «Happy Birthday Mr. President» που φορούσε η Κιμ Καρντάσιαν στην Met Gala του 2022 έφερε νέα αναγνώριση για τη σταρ του Χόλιγουντ.
«Η επιρροή της αντηχεί μέχρι σήμερα»Ο συνιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Julien’s, Μάρτιν Νόλαν, που διοργανώνει τη δημοπρασία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε ζωή πριν από τη Μέριλιν Μονρόε και ζωή μετά από αυτήν. Παραμένει, όμως, μία αξεπέραστη σταρ, που η επιρροή της αναμόρφωσε την κουλτούρα και συνεχίζει να αντηχεί μέχρι σήμερα».
Explore 100 Years of Marilyn, now open for bidding in partnership with Turner Classic Movies (@tcm), celebrating the life, legacy, and timeless glamour of Marilyn Monroe.— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) May 7, 2026
Celebrating the 100th birthday of Marilyn Monroe, one of Hollywood’s most magnetic figures, this landmark… pic.twitter.com/tgZB4Q3X7s
Οι δημοπρασίες του Julien's Auctions, που ξεκίνησαν το 1999, είναι οι πιο πρόσφατες από μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την αδιάκοπη κληρονομιά της Μονρόε, αποδεικνύοντας ότι παρά τον πρόωρο θάνατό της, η επιρροή της παραμένει άθικτη.
