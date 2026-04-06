Σοφία Κουρτίδου: Από μικρή είχα μέσα μου έναν παραμορφωτικό καθρέφτη, ένιωθα υπέρβαρη, ενώ δεν ήμουν
Όταν ήμουν αδύνατη δεν το έβλεπα στον καθρέφτη, είπε η τραγουδίστρια
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 6 Απριλίου στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις αυξομειώσεις στα κιλά της και τα σχόλια, που κατά καιρούς έχει δεχτεί για διάφορα σημεία του σώματός της. Η συνέντευξή της ήρθε μετά το βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο δήλωσε ότι είναι 100 κιλά, προχωρώντας παράλληλα σε μία εξομολόγηση για τις διατροφικές διαταραχές.
Αρχικά, η Σοφία Κουρτίδου ανέφερε ότι ως παιδί είχε την αίσθηση ότι ήταν παχύσαρκη, και τόνισε ότι αντιλήφθηκε την πραγματικότητα, ότι δηλαδή δεν ήταν, όταν είδε σε μεγαλύτερη ηλικία φωτογραφίες της από το παρελθόν. Όπως είπε η ίδια: «Από μικρή είχα μέσα μου έναν παραμορφωτικό καθρέφτη, μέσα από τον οποίο έβλεπα τον εαυτό μου, ένιωθα υπέρβαρη, χρειάστηκε να δω παιδικές μου φωτογραφίες για να καταλάβω ότι δεν ήμουν ένα υπέρβαρο παιδί. Όταν ήμουν αδύνατη δεν το έβλεπα στον καθρέφτη».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια στάθηκε στα σχόλια που έχει δεχτεί, τα οποία βασίζονται στο body shaming: «Θεωρούσα ότι τα χέρια μου ήταν πολύ μεγάλα. Έχω λάβει πολλά μηνύματα για τα μπράτσα μου. Το σώμα μας είναι το όχημά μας. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς».
«Είμαι 100 κιλά, ακούγεται τρομακτικό αλλά δεν είναι»
Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Σοφία Κουρτίδου ανέφερε αρχικά ότι σήμερα ζυγίζει 100 κιλά και έπειτα παρουσίασε στιγμές της από το παρελθόν, κατά τις οποίες δεχόταν σχόλια για την εμφάνιση και τα κιλά της, γεγονός που την έφερνε σε δύσκολη θέση, επιχειρώντας παράλληλα να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις διατροφικές διαταραχές και να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους ακόλουθούς της.
Η τραγουδίστρια ξεκίνησε λέγοντας: «Είμαι η Σοφία Κουρτίδου και είμαι 100 κιλά. Σου ακούγεται τρομακτικό; Δεν είναι. Τρομακτικό είναι όλο αυτό που βίωνα τα προηγούμενα χρόνια και χρειάστηκε να φτάσω σε αυτό το βάρος για να σπάσει ο παραμορφωτικός καθρέφτης μέσα από τον οποίο έβλεπα τον εαυτό μου και δω επιτέλους το σώμα μου όπως πραγματικά είναι». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Λόγω της δουλειάς μου, έχω αρκετά βίντεο από το παρελθόν και παρατηρώντας τα σήμερα, βλέπω πράγματα που με σοκάρουν», προβάλλοντας απόσπασμα από παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση, όπου η Τατιάνα Στεφανίδου σχολίαζε: «Κοιτάξτε τα ποδαράκια της. Είσαι πάρα πολύ αδύνατη. Εκτός από μαλλί της δεν έχει μείνει τίποτα άλλο μεγάλο πάνω της και το μπούστο βεβαίως, το οποίο είναι πληθωρικό. Δεν την είχατε μάθει τροφαντούλα;».
100 κιλά αλήθειας. Μας έμαθαν να κρύβουμε την ηλικία και το βάρος μας σαν να είναι πηγές ντροπής. Όμως αυτή η σιωπή είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιά στερεοτυπικής και σεξιστικής συλλογικής εκπαίδευσης. Σήμερα σπάω αυτόν τον φαύλο κύκλο και μιλάω φωναχτά για όσα θα ήθελα να είχα ακούσει κι εγώ τότε που τα είχα ανάγκη. Ας σπάσουμε τον κύκλο της σιωπής και της ενοχής. Το παράδοξο της κοινωνίας μας είναι ότι ήμουν «αποδεκτή» όταν η υγεία μου κατέρρεε, ενώ τώρα που είμαι καλά, το σώμα μου θεωρείται «απαγορευμένο». Από θύματα των στερεοτύπων, καταλήγουμε συχνά να γινόμαστε θύτες και να στρεφόμαστε ακόμα και εναντίον του ίδιου μας του εαυτού. Αυτό το βίντεο είναι η δική μου προσωπική απελευθέρωση. Μια πρόσκληση να σταματήσουμε να κρύβουμε την ύπαρξή μας και να αρχίσουμε να τη γιορτάζουμε επιτέλους, όπως της αξίζει.♬ πρωτότυπος ήχος - kourtidousofia
Η Σοφία Κουρτίδου παρουσίασε επίσης, απόσπασμα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Στην υγειά μας», σημειώνοντας: «Βλέποντάς το και μόνο νιώθω μια δυσφορία γιατί θυμάμαι πώς αισθανόμουν εκείνη την στιγμή. Ρουφούσα την κοιλιά μου μέχρι λιποθυμίας γιατί νόμιζα ότι φαίνεται από το φόρεμα που φοράω».
«Οι διατροφικές διαταραχές έχουν πολλά πρόσωπα», υπογράμμισε σε άλλο σημείο, εξηγώντας: «Σε καμία περίπτωση αυτό το βίντεο δεν είναι υπέρ της παχυσαρκίας που είναι μία νόσος. Νόσος όμως είναι και οι διατροφικές διαταραχές και μάλιστα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από κάθε άλλη ψυχική διαταραχή». Κλείνοντας, η τραγουδίστρια τόνισε πως επιθυμεί να αποδέχεται πλήρως τον εαυτό της: «Δεν θέλω πια να είμαι μισή, θέλω να είμαι ολόκληρη. Δεν θέλω να μικραίνω για να χωρέσω. Δεν θέλω να αδυνατίσω, θέλω να... δυνατίσω, να είμαι δυνατή, να με φροντίσω όπως μου αξίζει».
