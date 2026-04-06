Πασχάλης Τερζής: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»
Το νέο κομμάτι είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου
Το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή με τίτλο «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί» κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.
Ο λαϊκός τραγουδιστής που τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και τα καλλιτεχνικά δρώμενα, επέστρεψε με ένα νέο κομμάτι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, ενώ την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Αντώνης Γούναρης.
Ακούστε το «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»
Τη Δευτέρα 6 Απριλίου μίλησαν στην εκπομπή «Buongiorno» οι συντελεστές του νέου τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή. Αρχικά, ο Αντώνης Γούναρης ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο κομμάτι εργάζονται εδώ και αρκετό καιρό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες κυκλοφορίες στο μέλλον: «Δουλέψαμε για το τραγούδι αρκετό καιρό τώρα, γιατί είναι η φωνή από demo, που είχε κάνει πριν δυο, τρία χρόνια ο Πασχάλης με τον κύριο Νικολόπουλο. Τα σχόλια γενικά είναι από όλο τον κόσμο θετικά. Υπάρχουν κάποια demo που μπορεί κάποια στιγμή να βγούνε και κάποια άλλα κομμάτια».
Η στιχουργός, Βίκυ Γεροθόδωρου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία της με τον λαϊκό τραγουδιστή: «Είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που συναντιέμαι πάλι με τον Πασχάλη και με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ο Πασχάλης που όλοι λατρεύουμε, που αγαπάμε. Υπέροχη φωνή, υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι θείο δώρο το να ερμηνεύουν τέτοιοι καλλιτέχνες τα τραγούδια μας».
Όσο για την περίοδο που ηχογραφήθηκε το «Θέλω να ΄σαι πάντα εκεί», ο Χρήστος Νικολόπουλος δήλωσε: «Πριν από τρία χρόνια λοιπόν ηχογραφήθηκε με μια κιθάρα και με ένα μπουζούκι. Τον Πασχάλη τον βλέπω, είναι φίλος μου, πάω συχνά, πάω και με το μπουζούκι κάνουμε πλάκα, παίζουμε εκεί τραγούδια και σε αυτή τη φάση γράψαμε μερικά τραγούδια. Το έκανα για να χαρεί και ο ίδιος, γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του. Μια χαρά είναι δηλαδή, απλά απέχει από τη δουλειά και θα χαρεί πάρα πολύ. Χάρηκε πάρα πολύ τώρα που το άκουσε και επίσης οι φίλοι του, που είναι χιλιάδες και ακόμα φανατικοί. Νομίζω θα χαρούν όλοι και κάτι θα προσθέσει αυτό το τραγούδι».
Για την επικοινωνία του με τον Πασχάλη Τερζή πρόσθεσε: «Κάθε μέρα μιλάμε με τον Πασχάλη Τερζή. Με πολλή χαρά το δέχτηκε. Είναι καλά στην υγεία του. Έχει πολύ χιούμορ ο Πασχάλης. Πάρα πολύ καλά είναι. Ο Πασχάλης έκανε την επιλογή αυτή να απέχει από τη δουλειά. Σταμάτησε από τη δουλειά, δεν είναι στη δουλειά πλέον και του αρέσει πάρα πολύ».
