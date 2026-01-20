Ο Πασχάλης Τερζής βρήκε τον μπελά του, βγάζουμε ένα τραγούδι, δεν επιστρέφει στη δισκογραφία, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Είναι πολύ καλά στην υγεία του, ανέφερε ο συνθέτης για τον τραγουδιστή
Για το τραγούδι που δημιούργησε με τον Πασχάλη Τερζή, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, εξηγώντας πως ο τραγουδιστής από τότε που έγινε γνωστή η είδηση έχει βρει τον μπελά του, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι θα επιστρέψει στη δισκογραφία, αλλά αυτό δεν ισχύει.
Ο συνθέτης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και τόνισε πως ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ καλά στην υγεία του, ωστόσο αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να απολαύσει την οικογενειακή θαλπωρή.
Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε για το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, την επιστροφή του στη μουσική αλλά και την κατάσταση της υγείας του: «Ο Πασχάλης είναι φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου και αυτός και η οικογένειά του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι ανθρώπους μιλάμε. Πηγαίνω συχνά και τον βλέπω και του πήγα τρία – τέσσερα τραγούδια έτσι για πλάκα να τα ακούσει λιγάκι. Του αρέσανε τα δυο – τρία και κάναμε πρόβα και τα γράψαμε με μία κιθάρα και ένα μπουζούκι. Ένα από αυτά θα βγει σε λίγες μέρες, με τη συμφωνία του Πασχάλη πάντα. Του τηλεφωνούν από κανάλια, βρήκε τον μπελά του ο άνθρωπος ξαφνικά. Θέλω να διευκρινίσω ότι είναι ένα τραγούδι, βγαίνει τώρα και αυτό το έκανε για μένα επειδή είμαι φίλος του. Δεν σημαίνει όμως ότι βγαίνει στη δισκογραφία. Είναι πολύ καλά στην υγεία του, εξαιρετικά καλά. Το πνεύμα του είναι καθαρότατο. Ζει την οικογενειακή θαλπωρή με τον κήπο του και τα ζωάκια του. Είναι πολύ συγκινημένος για το τραγούδι, το περιμένει».
Ο συνθέτης πριν από μερικές ημέρες ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok δύο στιγμιότυπα με τον Πασχάλη Τερζή και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε για να αναγγείλει την κυκλοφορία του κομματιού τους: «Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας».
