Πανζουρλισμός στα social με το όνομα ΕΛΑΣ του Τσίπρα: «Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;»
Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατιρικά λογοπαίγνια και memes, καθώς πολλοί χρήστες συνέδεσαν το ακρωνύμιο είτε με την Ελληνική Αστυνομία
Ανάμεσα στις πιο viral αντιδράσεις ήταν το σχόλιο χρήστη που έγραψε: «Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και “βρήκε” το ΕΛΑΣ; ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;».
Άλλοι χρήστες έπαιξαν με τις συντομογραφίες γράφοντας: «ΕΛΑΣ το κόμμα – ΔΙ.ΑΣ ο Τσίπρας», ενώ δεν έλειψαν και τα λογοπαίγνια όπως: «ΕΛΑΣ = Ένα Λάθος Αρκεί Συνήθως» ή το μονολεκτικό «Γελάς #ελας».
Κάποιοι θυμήθηκαν ακόμη και το παλιό λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι «το αστέρι έμοιαζε περισσότερο με γκλομπ», ενώ άλλοι συνέδεσαν το όνομα με ιστορικούς συμβολισμούς, γράφοντας πως «αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά».
Το hashtag #ΕΛΑΣ βρέθηκε στην πρώτη θέση των trends.
#ΕΛΑΣ το νέο κόμμα του Τσίπρα.— George Lee (@Harhalas) May 26, 2026
Νταξ τα σπάει 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Τσιπρας pic.twitter.com/pnA0GqRZO7
Αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά. Παλι θα σε πίστευαν… #Τσιπρας #Θησειο #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/D9B5n9HnDa— ΛευτέρηςΠαπαστεργίου (@LPapastergiou) May 26, 2026
ΕΛΑΣ το κομμα— Μαγδαλω Του Τζιζας (@magda_tou_jesu8) May 26, 2026
ΔΙ.ΑΣ ο #Τσιπρας pic.twitter.com/BtLOfjSe2n
Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και "βρήκε" το #ΕΛΑΣ ; και είπε: "αυτό είναι..." ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε; #Τσίπρας #Τσιπρας #Τσίπρα #Τσιπρα #Θησείο #Θησειο @atsipras ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ pic.twitter.com/m1Ra5j21u6— Κύριος Μπαλτζάκης (@KosMpaltzakis) May 26, 2026
Τι εννοείς ότι δεν είναι αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη για το νέο κόμμα του #Τσίπρας ;; #Ελας pic.twitter.com/hSrdF5vZTg— Ο Κραχτης (@o_kraxtis) May 26, 2026
Ερώτημα— NOYS (@noysedo) May 26, 2026
Αν σε πάρουν τηλ και σου πουν από την ελας είμαστε
Μέχρι να καταλάβεις είναι αντιποίηση αρχής ;#ελας
Πιάνει και τους πλούσιους το όνομα άμα το διαβάσεις ανάποδα. Σαλέ.#ελας— Σοφισtissues (@KostasZark) May 26, 2026
Πρώτα το Γιάνης με ένα ν τωρα ελας με ένα λ#ελας— Ξ. (@diwordass) May 26, 2026
ΕΛΑΣ =— Giannis Drakos (@GiannisDrakos) May 26, 2026
Ένα
Λάθος
Αρκεί
Συνήθως#ελας
Αν ειχαν χιουμορ θα βαζανε το αστερι του Συριζα που εμοιαζε πιο πολυ με γκλομπ #Τσιπρας #κόμμα #ελας— Just Next Big Masterchef (@Bigbrot79491863) May 26, 2026
Γελάς #ελας— @olastomyalo (@xenofwn_ski) May 26, 2026
έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84— πλήττω (@plittaina) May 26, 2026
