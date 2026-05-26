Πανζουρλισμός στα social με το όνομα ΕΛΑΣ του Τσίπρα: «Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;»
Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Κόμμα Τσίπρα

Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατιρικά λογοπαίγνια και memes, καθώς πολλοί χρήστες συνέδεσαν το ακρωνύμιο είτε με την Ελληνική Αστυνομία

Χαμός προκλήθηκε στα social media μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ να γίνεται αμέσως trend στο X (Twitter).

Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατιρικά λογοπαίγνια και memes, καθώς πολλοί χρήστες συνέδεσαν το ακρωνύμιο είτε με την Ελληνική Αστυνομία.

Ανάμεσα στις πιο viral αντιδράσεις ήταν το σχόλιο χρήστη που έγραψε: «Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και “βρήκε” το ΕΛΑΣ; ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;».

Άλλοι χρήστες έπαιξαν με τις συντομογραφίες γράφοντας: «ΕΛΑΣ το κόμμα – ΔΙ.ΑΣ ο Τσίπρας», ενώ δεν έλειψαν και τα λογοπαίγνια όπως: «ΕΛΑΣ = Ένα Λάθος Αρκεί Συνήθως» ή το μονολεκτικό «Γελάς #ελας».

Κάποιοι θυμήθηκαν ακόμη και το παλιό λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι «το αστέρι έμοιαζε περισσότερο με γκλομπ», ενώ άλλοι συνέδεσαν το όνομα με ιστορικούς συμβολισμούς, γράφοντας πως «αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά».

Το hashtag #ΕΛΑΣ βρέθηκε στην πρώτη θέση των trends.

Αλλος θυμήθηκε ότι είχε κατέβει στις εκλογές κόμμα με το όνομα Ελλάδα. 


