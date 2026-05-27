Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε το ΕΛΑΣ του Τσίπρα με… ΕΔΕΣ και Γοργοπόταμο, η φωτογραφία που ανήρτησε
Το πρώτο του σχόλιο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα  με το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) έκανε ο Πάνος Καμμένος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια του πρώην πρωθυπουργού στο Θησείο.

Ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα δημοσίευσε μια φωτογραφία με το ένα λογότυπο με τη λέξη «ΕΔΕΣ» με τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία».

«Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμμένος.

Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου:

Υπενθυμίζεται ότι ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) και ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) αποτέλεσαν τις δύο ισχυρότερες οργανώσεις της ελληνικής Αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής (1941–1944).

Αν και αρχικά συνεργάστηκαν σε σημαντικές επιχειρήσεις κατά των κατακτητών, οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές τους  οδήγησαν σε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ τους την περίοδο 1943–1944. Η σύγκρουση αυτή έμεινε γνωστή ως «Μικρός Εμφύλιος» και θεωρείται προάγγελος του μεταγενέστερου ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
