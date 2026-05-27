Θεσσαλονίκη: 50χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά τη σύντροφο 29χρονου και κατέληξε στο νοσοκομείο
Στράτος Λούβαρης
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου, μέσα στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε το σπίτι του 50χρονου, αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χαριλάου.

Κάποια στιγμή, η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς το μπάνιο, με τον 50χρονο να την ακολουθεί και να της επιτίθεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας της έσκισε την μπλούζα και τη θώπευσε στο στήθος, με το θύμα να καλεί σε βοήθεια.

Ο 29χρονος σύντροφός της, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, άκουσε τις φωνές και έσπευσε στο σημείο για να τη βοηθήσει. Κρατώντας μια σπάτουλα, επιτέθηκε στον 50χρονο, καταφέρνοντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα από μεταλλικό σωλήνα.

Μετά το περιστατικό, ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ συνελήφθη και ο 29χρονος.
