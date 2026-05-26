Έλενα Μακρή για Γωγώ Μαστροκώστα: Νιώθω τόσο πολύ τον Τραϊανό και το κοριτσάκι της, ξέρω πόσο κουρέλια είναι ψυχολογικά





Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Live News» την Τρίτη 26 Μαΐου εξήγησε πως όταν έμαθε για την κατάσταση υγείας της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου, είχε διαγνωστεί και ο σύζυγός της με καρκίνο: «Είχαμε ανταλλάξει μηνύματα μέχρι το περίπου 2024. Όταν άρχισε πάλι το πρόβλημά της, το έμαθα. Αλλά κατά διαβολική σύμπτωση, είχε αρχίσει και το δικό μας πρόβλημα. Οπότε θα ήμουν κι εγώ άγγελος κακών ειδήσεων. Υπάρχει ταύτιση. Και με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους έξω. Νιώθω τόσο πολύ τον Τραϊανό. Νιώθω τόσο πολύ το κοριτσάκι της. Ξέρω το μακρύ δρόμο που έχουν μπροστά τους. Ξέρω πόσο τραυματισμένοι, πόσο κουρέλια είναι αυτοί οι άνθρωποι ψυχολογικά, και ξέρω ότι θα πουν κάποια στιγμή, όπως λέω κι εγώ όταν με ρωτάνε "Οφείλω να είμαι καλά". Οφείλω να είμαι καλά, οφείλουμε όλοι να είμαστε καλά για αυτούς που μένουν πίσω και για εμάς που ευχαριστούμε που βρισκόμαστε υγιείς, κάθε μέρα», είπε. Ταύτιση αισθάνεται η Έλενα Μακρή με τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη που έχει αποκτήσει με τη Γωγώ Μαστροκώστα , καθώς γνωρίζει πόσο «κουρέλια» μπορεί να είναι ψυχολογικά μετά την απώλειά της, καθώς και η ίδια αισθανόταν έτσι όταν έχασε τον σύζυγό της Αντώνη Λυμπέρη τον Νοέμβριο του 2024.

Στη συνέχεια η Έλενα Μακρή ανέφερε πως όταν η Γωγώ Μαστροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο το 2008, το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να δει την κόρη της να μεγαλώνει: «Είχε αγωνία για την κόρη της. Αυτό μου έλεγε πάντα. "Να τη δω να μεγαλώνει; Θα τη δω να παντρευτεί; Θα τη δω να βγάλει το σχολείο;". Κάθε παιδί το βιώνει διαφορετικά. Εγώ έχω τρία παιδιά και τα τρία μου παιδιά το βιώνουν διαφορετικά. Κανένα παιδί δεν το βιώνει το ίδιο. Όλα έχουν βρει τον δικό τους δρόμο για να μπορούν να διαχειστούν την επόμενη μέρα. Η Βικτώρια θα πάει πιο δυνατή και θα έχει να λέει ότι είχε όχι μόνο μια πανέμορφη μητέρα, αλλά είχε για μητέρα έναν πανέμορφο άνθρωπο που εγώ προσωπικά τον ανακάλυψα μετά», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έλενα Μακρή αναφέρθηκε στη γνωριμία τους: «Εγώ δεν ήμουν φίλη με τη Γωγώ. Την ήξερα απλά ως το φωτεινό κορίτσι των εξωφύλλων, το σέξι, όμορφο κορίτσι. Έμεινε έγκυος, έκανε το παιδί της και ήξερα ότι η Γωγώ αρρώστησε, από πηγές δικές μας κοντινές. Εμείς κάναμε τα βραβεία γυναικών Life & Style. Στα βραβεία αυτά, πάντα ήθελα να υπάρχει ένα μήνυμα. Δεν ήθελα να είναι αριστεία κοινότυπα», είπε και εξήγησε πως το μήνυμα θάρρους, σε μία περίοδο που δύσκολα μιλούσαν οι γυναίκες για τον καρκίνο του μαστού, ήθελε να το γράψει η Γωγώ Μαστροκώστα.Και πρόσθεσε: «Το 2009, λοιπόν, την πήρα τηλέφωνο. Έτσι γνωριστήκαμε, απ’ το τηλέφωνο. Ήρθε στο γραφείο, χαλαρά. Εκεί γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα ότι είχα να κάνω με μία άλλη γυναίκα, από αυτή που είχα πλάσει εγώ στο μυαλό μου και της το είπα. Της είπα "είσαι έκπληξη για εμένα σήμερα, είσαι μία αποκάλυψη"», ανέφερε και συμπλήρωσε πως η Γωγώ Μαστροκώστα της εξομολογήθηκε ότι η εικόνα που είχε δώσει λόγω των φωτογραφήσεών της, ήταν κάτι που είχε μετανιώσει.Η Έλενα Μακρή έπειτα ανέφερε πως σιγά σιγά ήρθαν όλο και πιο κοντά και κατέληξαν να γίνονται φίλες, κάνοντας βαθιές συζητήσεις: «Στη συνέχεια κάναμε κι άλλες συζητήσεις, ξαναήρθε πάλι στο γραφείο και ανοιχτήκαμε η μία στην άλλη πιο πολύ. Εγώ είχα χάσει τότε, πολύ πρόσφατα, και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου από την ίδια αρρώστια. Ποιος θα το φανταζόταν ότι, μετά από χρόνια που κάναμε παρέα και με τον Τραϊανό και με τη Γωγώ, θα έχανα και τον άντρα μου από αυτή την αρρώστια», είπε.