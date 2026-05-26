Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Σε επτά μήνες τον καθάρισε η αρρώστια, από στενοχώρια το έπαθε», δείτε βίντεο
Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS γνωστή και ως Νόσος του Κινητικού Νευρώνα.
Ο παλαίμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών την Τρίτη 25 Μαΐου, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Ο παλαίμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών την Τρίτη 25 Μαΐου, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Η μητέρα του Παρασκευά Άντζα μίλησε στο STAR και με σπαρακτικά λόγια αναφέρθηκε στην αρρώστια που κατέβαλε τον γιο της.
«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό. Πώς έτυχε αυτό το πράγμα; Πώς έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που τον βρήκε, σε επτά μήνες τον καθάρισε. Σε επτά μήνες τον καθάρισε. Από όταν αρρώστησε το παιδί μου δεν έχω σταματήσει να κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω; Πάει το παιδάκι μου έφυγε.
Αναλυτικά τι είπε η μητέρα του Παρασκευά Άντζα
Έχω τρία εγγονάκια. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά του τα αγαπούσε και για τα παιδιά του έδινε και την ψυχή του.
Αν και ήταν στενοχωρημένος αυτός. Από στενοχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα. Από στενοχώρια.
Έχω άλλα δύο αγόρια, μακάρι να είναι γερά. Γερά να είναι. Του κόσμου όλου τα παιδιά και τα δικά μου».
