Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Σε επτά μήνες τον καθάρισε η αρρώστια, από στενοχώρια το έπαθε», δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Παρασκευάς Άντζας Ξάνθη

Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Σε επτά μήνες τον καθάρισε η αρρώστια, από στενοχώρια το έπαθε», δείτε βίντεο

Ο παλαίμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη ΜΕΘ Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη

Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Σε επτά μήνες τον καθάρισε η αρρώστια, από στενοχώρια το έπαθε», δείτε βίντεο
107 ΣΧΟΛΙΑ
Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS γνωστή και ως Νόσος του Κινητικού Νευρώνα.

Ο παλαίμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών την Τρίτη 25 Μαΐου, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η μητέρα του Παρασκευά Άντζα μίλησε στο STAR και με σπαρακτικά λόγια αναφέρθηκε στην αρρώστια που κατέβαλε τον γιο της.



Αναλυτικά τι είπε η μητέρα του Παρασκευά Άντζα

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό. Πώς έτυχε αυτό το πράγμα; Πώς έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που τον βρήκε, σε επτά μήνες τον καθάρισε. Σε επτά μήνες τον καθάρισε. Από όταν αρρώστησε το παιδί μου δεν έχω σταματήσει να κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω; Πάει το παιδάκι μου έφυγε.

Έχω τρία εγγονάκια. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά του τα αγαπούσε και για τα παιδιά του έδινε και την ψυχή του.

Αν και ήταν στενοχωρημένος αυτός. Από στενοχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα. Από στενοχώρια.

Κλείσιμο
Έχω άλλα δύο αγόρια, μακάρι να είναι γερά. Γερά να είναι. Του κόσμου όλου τα παιδιά και τα δικά μου».
107 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης